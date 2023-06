Provokante Fragen im Auto: Stellt Andreas Ellermann Naddel mit Absicht bloß?

Von: Florian Schwartz

Eigentlich wollte Multimillionär Andreas Ellermann Nadja Abd el Farrag unter die Arme greifen. Doch die Bohlen-Ex ließ ihn hängen – jetzt gab es eine Retourkutsche im Netz.

Hamburg – Nadja Abd el Farrag (58) versucht nach ihrem finanziellen Absturz und gesundheitlichen Problemen ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Multimillionär Andreas Ellermann (57) stand ihr bei der Suche nach einer neuen Wohnung und lukrativen Jobs zur Seite. Doch die Ex von Dieter Bohlen (69) zeigt sich äußerst unzuverlässig. Jetzt stellte Ellermann ein Video ins Netz, in welchem er Naddel auflaufen lässt.

Nach verpatzten Chancen: Naddel wieder auf Kuschelkurs mit Andreas Ellermann

In den vergangenen Wochen hatte Ellermann immer wieder Zeit und Mühe investiert, um Naddel in die Spur zu helfen. Er gab ihr ein Dach über dem Kopf und zog einige Jobs an Land, mit denen die ehemalige „Peep!“-Moderatorin ihre Geldsorgen in den Griff bekommen sollte. Doch Ellermann Bemühungen waren vergebens – denn Naddel ließ ihn bereits mehrfach sitzen.

Als Grund gab die Moderatorin Rückenschmerzen an. Die schlechte Kommunikation rechtfertigte sie mit Handyproblemen. Inzwischen folgte eine Entschuldigung. Und auch die Instagram-Story von Ellermann erweckt den Eindruck, dass die Krise überstanden wäre. Beide zeigen sich versöhnt und auf Kuschelkurs im Netz. Allerdings postete der Multimillionär noch ein Video, mit dem sein Schützling nicht ganz so gut wegkommt. Dabei stellte er der Sängerin einige provokante Fragen während einer Fahrt im Auto.

Instagram-Video von Andreas Ellermann: Stellt er hier Naddel bloß?

Auf die Frage, ob Dragqueen Olivia Jones (53) eine Freundin der Moderatorin sei, reagiert Naddel mit leichter Empörung: „Nein, nicht.“ Kurz darauf gibt sie den Grund an. „Die hat mich verarscht“, erinnert sich die 58-Jährige. Auf Nachfragen von Ellermann wird Naddel konkret. Während Olivia Jones ihr vor einem Jahr ihre Garderobe zeigte, wurde Naddel unter anderem zu Bohlens Ex Janina Youssefian (40), die auch als „Teppichluder“ Geschichte schrieb, befragt. Das ungeplante Interview wurde ohne Naddels Wissen vom Manager der Dragqueen live über Instagram ins Netz gestellt.

Kein feiner Zug, wie Naddel deutlich zu verstehen gibt. Doch Ellermann scheint sich einen Spaß aus der Episode zu machen. Das Video aus seiner Instagram-Story, das auch auf TikTok zu sehen ist, versah er noch mit einem Sticker, das den Kopf einer blonden Dragqueen und den Schriftzug „Trans Girl Power“ zeigte. In Naddels Geschichte scheint für den Unternehmer noch jede Menge Unterhaltungspotenzial zu stecken. „Bevor du weitererzählst, schalten wir in die angeschlossenen Funkhäuser“, scherzte der 57-Jährige im Video weiter. Eine Retourkutsche für Naddels vorangegangene Unzuverlässigkeit?

Trotz des derzeitigen Comeback-Versuchs scheint Nadja Abd el Farrag nicht wirklich auf Kurs zu kommen. Erst vor kurzem landete von ihr eine besorgniserregende Videobotschaft im Netz. Verwendete Quellen: instagram.com/andreasellermann/, tiktok.com/@promirakete