„Promi Big Brother“: Jürgen Milski sorgt für mächtig Stress mit Zlatko-Foto

München - Das war eine Überraschung: Zu den Kandidaten der aktuell laufenden „Promi Big Brother“-Staffel zählt auch Zlatko Trpkovski (43). Der KfZ-Mechaniker sorgte bereits bei der allerallerersten „Big Brother“-Staffel in Deutschland 2000 für Aufsehen. Auch mit seinem ungewöhnlichen Verhältnis zu Mitbewohner Jürgen Milski - die nach Freundschaft aussah, aber gar keine war.

Jürgen Milski postet ein Foto mit Bezug zu „Promi Big Brother“-Bewohner Zlatko Trpkovski

Jürgen Milski ist nicht bei „Promi Big Brother“ eingezogen, scheint aber das Format trotzdem zu nutzen, um sich in den Vordergrund zu drängen. Er postete bei Instagram ein Foto. Es zeigt ihn mit dem Arm um einen Mann gelegt, dazu die Schrift: „Zltako durfte heute ne Stunde zum Tennisspielen mit mir das Haus verlassen!! Danke Big Brother!!“

Sein Tennis-Partner ist dabei nicht eindeutig zu erkennen, weil ein Schläger sein Gesicht verdeckt. Doch man muss gar nicht zu genau hinschauen, um zu merken: Das ist gar nicht Zlatko!

Es handelt sich offenbar um einen Jürgen-Milski-Kumpel, der den charmanten Instagram-Namen „futzemann4711“ trägt. Genau jener futzemann4711 meldet sich nämlich auch unter dem Foto zu Wort. „Sehe ich aus wie Zlatko, du Honk?“, schimpft er.

Es entsteht eine Diskussion unter Followern, wer denn besser aussieht - jener futzemann4711 oder der echte „Promi Big Brother“-Zlatko. Die Meinungen gehen auseinander. „Siehst eindeutig besser aus“ oder „Ne Zlatko sieht besser aus haste recht, Jung“, lauten die Einschätzungen.

„Promi Big Brother“: Will Jürgen Milski etwa davon profitieren?

Jürgen Milski wird aber auch vorgeworfen, mit dem Foto von der aktuellen TV-Präsenz von Zlatko Trpkovski was abhaben zu wollen. „Du bist so Fake und willst nur jetzt von Zlatko profitieren wie damals aber er ist nicht mehr so blöd. Peinlich“, heißt es. Und: „Musst du dich jetzt über Zlatko profilieren oder warum erwähnst du ihn ständig??“

Freunde werden Zlatko und Jürgen wohl nicht mehr. Das geht auch aus ganz anderen Äußerungen hervor.

