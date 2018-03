Schwedische Prinzessin Madeleine hat drittes Kind bekommen

Fröhliche Nachrichten aus dem schwedischen Königshaus: Prinzessin Madeleine hat ihr drittes Kind bekommen.

Stockholm - Die schwedische Prinzessin Madeleine und ihr Mann Christopher O'Neill haben ihr drittes Kind bekommen. Mutter und Kind gehe es gut, teilte das Königshaus am Freitag mit.

Eine neue Prinzessin für Schweden

Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wurde zunächst geheim gehalten. Das Baby wurde demnach in der Nacht um 00.41 Uhr im Danderyds-Krankenhaus in Stockholm geboren. Madeleine (35) und Christopher O'Neill (43) haben bereits zwei Kinder, die vier Jahre alte Leonore und den zweijährigen Nicolas. Es ist das siebte Enkelkind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf und seiner Frau, Königin Silvia.

Baby Boom im Königshaus

In keinem anderen europäischen Königshaus ist die Kinderschar so groß wie bei den Schweden. Für König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ist es bereits das siebte Enkelkind - das älteste, Prinzessin Estelle, ist gerade im Februar sechs Jahre alt geworden. Auch bei Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O'Neill (43) geht es in Sachen Nachwuchs Schlag auf Schlag: Leonore ist im Februar vier Jahre alt geworden, Prinz Nicolas ist zwei.

„Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in unserer Familie“, erklärte O'Neill nach der Geburt. Leonore und Nicolas freuten sich riesig darauf, ihre neue kleine Schwester zu sehen.

Dass das neugeborene Baby jemals den Thron besteigt, ist so gut wie ausgeschlossen - es ist nun die Nummer zehn in der Thronfolge. Vor ihm sind Kronprinzessin Victoria und ihre beiden Kinder, Onkel Carl Philip und seine beiden kleinen Söhne sowie Mama Madeleine und die beiden älteren Geschwister. Doch gerade Madeleine scheint mitunter ganz glücklich zu sein, etwas abseits der ganz großen Aufmerksamkeit zu stehen.

Madeleine lebt mit ihrer Familie in London, bis zu ihrer zweiten Schwangerschaft hatten sie und der amerikanische Geschäftsmann O'Neill in New York gewohnt. Vor allem er ist es, der den Royal-Trubel scheut, er verschmähte bei der Hochzeit im Juni 2013 sogar den Titel.

Vielen Schweden lag das Liebesglück Madeleines besonders am Herzen. Im Frühjahr 2010, kurz vor der Hochzeit ihrer Schwester Victoria mit Prinz Daniel, hatte sie ihre erste Verlobung mit dem Stockholmer Anwalt Jonas Bergström nach gut einem halben Jahr wieder aufgelöst. Madeleine zog sich danach zunächst völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Sie siedelte nach New York um, wo sie für die von ihrer Mutter gegründete Organisation World Childhood Foundation arbeitete. Dort lernte sie dann den Finanzmann O'Neill kennen und lieben.

Die beiden Kinder folgten nur kurz nach der Hochzeit. „Ich bin so dankbar, Mutter zweier Kinder zu sein. Leonore und ihr Bruder Nicolas sind kleine Engel“, schrieb Madeleine im Juli 2015 bei Facebook. In dem sozialen Netzwerk machte sie auch - eher ungewöhnlich für ein Mitglied des Königshauses - ihrem Mann eine Liebeserklärung. „Vor vier Jahren habe ich JA zu diesem wundervollen Mann, meinem Ehemann, gesagt“, schrieb sie im Juni 2017. „Danke für diese ersten Jahre, die mir soviel Freude und unsere beiden wundervollen Kinder gebracht haben!“

