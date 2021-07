Prinzessin Leonor von Spanien: Sie kehrt ihrer Heimat den Rücken

Schule in Wales

Prinzessin Leonor kehrt Spanien bald den Rücken und besucht die Schule in Wales (Symbolbild).

Aufregende Zeiten für Prinzessin Leonor von Spanien. Bald wird sie nicht mehr bei Eltern und Schwester in Mardrid wohnen, sondern auf ein ausländisches College gehen.

Madrid – Prinzessin Leonors (15) Tage in Madrid sind gezählt. Bald beginnt für die Infantin ein neuer Lebensabschnitt in ungewohnter Umgebung mit anderen Sitten, Gewohnheiten mit (fast) unbekannten Menschen. Warum kehrt die hübsche Prinzessin Familie und Heimat den Rücken*?

Die junge Prinzessin wird ab dem 30. August am UWC Atlantic College in Wales in die Schule gehen. Das bedeutet für die ältere Tochter von Königin Letizia* (48) und König Felipe* VI. (53) nicht zwangsläufig, dass sie keine öffentlichen Termine für das spanische Königshaus zu absolvieren hat. Es wird von ihr erwartet, dass sie beides unter einen Hut bekommt. Am spanischen Nationalfeiertag am 12. Oktober wird sie sicher nach Madrid kommen und zusammen mit ihrer Schwester Infantin Sofia* (14) einige Aufgaben übernehmen.

Mit einer Sondergenehmigung war die 15-Jährige bereits im Vorfeld gegen das Corona-Virus geimpft worden*. In Madrid haben Minderjährige unter 16 Jahren einen Anspruch auf die Schutzimpfung, wenn sie für ein Studium oder die Weiterbildung ins Ausland reisen müssen.

Während Prinzessin Sofia (14) noch auf ihre Impfung wartet, dürfte sich Prinzessin Leonor*, die den ersten Platz in der Thronfolge belegt, langsam in den neuen Tagesablauf, den der Besuch des neuen Colleges mit sich bringen wird, eingefunden haben. Die spanische Prinzessin soll angeblich schon einige Tage früher in Begleitung ihrer Mutter, Königin Letizia, im St Donat’s Castle in Llantwit Major eintreffen, um die gesetzlich geforderten Quarantäne-Bestimmungen einhalten zu können.

Der Royal bleibt nicht lagen allein in der Ferne.