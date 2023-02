Prinzessin Dianas Ex-Butler: „Muss ihre letzten Geheimnisse mit Prinz William und Prinz Harry teilen“

Von: Annemarie Göbbel

Paul Burrell hat seine Prostata-Krebs-Erkrankung offengelegt. Er hat Angst, mit Prinzessin Dianas Geheimnissen zu sterben. Er will ihren Söhnen alles sagen.

London – Prinzessin Diana (36, † 1997) bezeichnete ihren Butler Paul Burrell (64) als ihren „Felsen“. Inwiefern sie ihm ihre Geheimnisse anvertraute, könnte eigentlich nur sie beurteilen. Paul ist heute 64 Jahre alt und muss sich auf eine Prostatakrebsoperation vorbereiten. Mit seiner Diagnose ging er an die Öffentlichkeit. Auch aus seiner Angst, Geheimnisse Dianas mit ins Grab nehmen zu müssen, machte er kein Geheimnis. Er hofft auf die Chance, ihren Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (38) das sagen zu können, was er über und von ihrer Mutter weiß.

Was Paul Burrell Dianas Söhnen zu sagen hat, sieht er als Aufgabe und echtes Anliegen

Dem britischen Mirror, dem er kostenlos für ein Interview zur Verfügung stand, teilte er mit, was er zu sagen habe, könnte die Kontrahenten, die die Söhne der ersten Frau König Charles III. inzwischen geworden sind, wieder versöhnen. Worum es geht, will er nur ihnen sagen. Gegenüber dem Reporter sagte er: „Ich weiß, dass einiges davon nicht schön ist, aber wenn ich diesen Ort verlasse und woanders hingehe, werden sie es nie erfahren. Ich denke, sie sollten es wissen“.

Paul Burrell verbrachte als Prinzessin Dianas Butler viel Zeit mit ihr. Was er Prinz William und Prinz Harry zu sagen habe, würde er keinem anderen anvertrauen. © Pietro Recchia/Imago & Alpha/Imago (01.01.1991)

Paul, 64, der 10 Jahre lang bis zu ihrem Tod 1997 Dianas Butler war, sagte: „Ich habe viele Stunden mit Diana verbracht, sowohl in ihren glücklichsten als auch in ihren dunkelsten Zeiten“. Seitdem er weiß, dass seine Zeit endlich ist, lässt ihn die Angelegenheit nicht los. In seinem Haus in Cheshire sagte der ehemalige Angestellte der Prinzessin: „Meine Krankheit hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, den Jungen die Dinge zu sagen, bevor es zu spät ist“.

Paul Burrell hat selbst zwei Söhne Paul Burrell wurde nach Dianas Tod aus den königlichen Diensten entlassen, worüber er traurige war. Über Queen Elizabeth II (96, † 2022) sagte er im Mirror-Interview: „Der Tod der Königin hat mich sehr betroffen gemacht. Als ich 18 Jahre alt war, ging ich in den Buckingham Palace und die Königin wurde zu meiner Ersatzmutter“. Die Königin sei das schlagende Herz des Landes gewesen. Paul hat mit seiner geschiedenen Frau Maria Cosgrove er selbst zwei Söhne, Alexander und Nicholas. Später outete er sich als schwul und heiratet im Jahr 2017 Graham Cooper, mit dem er nun in dem Dorf Tarporley in Cheshire lebt.

Paul Burrell über Dianas Söhne: „Ihr Tod hätte sie für immer aneinander binden sollen, aber das tat er nicht.“

„Sie hat sich mir anvertraut und es gibt viele Dinge, über die ich nie gesprochen habe, aber jetzt fühle ich, dass die Zeit reif ist“, erklärt er, warum er bisher geschwiegen hat. Er hat auch eine Ahnung, dass das, was er mitzuteilen hat, die Kraft der Versöhnung in sich trägt: „Ich denke, dass das, was ich zu sagen habe, die Jungs wieder zusammenbringen könnte, was Diana unbedingt gewollt hätte. Ich werde ihnen nur die Wahrheit sagen, das ist alles. Ich erwarte keine Gegenleistung.“

„Es gibt Dinge, die in der Welt ihrer Mutter geschehen sind, von denen sie vielleicht nichts wissen. Und ich denke, das könnte einige Lücken füllen“. Erst beim Erscheinen seiner umstrittenen Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“) hat Prinz Harry offenbart, wie viele Jahre ihn unter anderem womöglich diese fehlenden Details beschäftigt haben. Er sei mit exakt dem gleichen Tempo durch Dianas Todestunnel in Paris gejagt, um die letzten Minuten im Leben seiner Mutter nachvollziehen zu können, auch Prinz William sei mitgefahren. Verwendete Quellen: mirror.co.uk