Diese Fotos der Prinzessin zeigen, wie „normal“ Herzogin Kate geblieben ist

Einfach knuffig: Am Montag hatte Prinzessin Charlotte ihren ersten Tag im Kindergarten. Ein Detail der Bilder beeindruckt besonders.

London - Die britische Prinzessin Charlotte hat am Montag ihren ersten Tag im Kindergarten verbracht. Auf Bildern, die der Kensington-Palast veröffentlichte, ist die zweijährige Tochter von Prinz William und Herzogin Kate im weinroten Mäntelchen und Strumpfhosen auf einer Palasttreppe zu sehen.

Auf Facebook offenbarte der Kensington-Palast, dass die Fotos von Mama Kate aufgenommen worden seien. Und zwar „kurz bevor sich Prinzessin Charlotte auf den Weg zu ihrem ersten Tag im Kindergarten in der Willcocks Nursery School gemacht hat“.

Die stolze Mutter also selbst als Fotografin - manchmal geht es halt auch beim britischen Hochadel so zu, wie bei „normalen“ bürgerlichen Familien. Kate gilt als begabte Hobby-Fotografin. Sie feiert am Dienstag ihren 36. Geburtstag.

Mehr Neuigkeiten über die Royals

Prinz Harry: Weihnachten mit Meghan war „fantastisch“

Meghan und Kate: Die Royal-Traumfrauen im Vergleich

mag mit Material von der dpa