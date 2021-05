Prinzessin Beatrice: Darum schreibt ihre Hochzeit jetzt Geschichte

Wichtige Gesetzesänderung

Das Verlobungsfoto von Beatrice und Edoardo: In Italien machte der Immobilienentwickler seiner Freundin einen Antrag.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gaben sich Prinzessin Beatrice und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi letztes Jahr das Wort.

London – Prinzessin Beatrice (32) und Edoardo Mapelli Mozzi (38) machten im September 2019 ihre Verlobung publik, im Sommer 2020 traten sie still und heimlich vor den Traualtar. Für Royal-Fans war es die Hochzeitsüberraschung des Jahres, die jetzt sogar Geschichte schreibt!

Die Trauung von Prinzessin Beatrice und Edoardo fand am 17. Juli 2020 im engsten Familienkreis in der Royal Chapel of All Saints auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. Nur 20 Gäste sollen an der Zeremonie teilgenommen haben, darunter auch Queen Elizabeth II. (95) und Prinz Philip (99, † 2021).

Prinzessin Beatrice entschied sich unter anderem aufgrund der Corona-Beschränkungen für eine intime Feier ganz ohne Blitzlichtgewitter. Der kleine Rahmen ist allerdings nicht die einzige Besonderheit der Eheschließung. Dank einer Änderung des Ehegesetzes geht die Hochzeit der Queen-Enkelin in die royale Geschichte ein. Am 4. Mai trat in England und in Wales eine Gesetzesänderung in Kraft, die vorsieht, dass von nun an auch die Mütter von Braut und Bräutigam namentlich auf der Heiratsurkunde vermerkt werden. Die Heiratsurkunde von Prinzessin Beatrice und Edoardo* ist somit die letzte Urkunde in der Royal Family ohne Angabe der Mütter. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.