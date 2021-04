Prinz Philip: Welche Royals sind noch im Königlichen Gewölbe der St. George’s Chapel begraben?

Letzte Ruhestätte

Prinz Philips Sarg wurde am Ende der Trauerfeier in der St. George’s Chapel in die Königlichen Gewölbe der Kapelle hinabgelassen. Dort ruhen schon einige gekrönte Häupter.

Windsor – Es war ein bewegender Moment, als Prinz Philip (99, † 2021) in seinem Sarg am Ende der Beerdigungszeremonie durch eine Öffnung im Boden der Kapelle hinunter in das Königliche Gewölbe der St. George’s Chapel* gelassen wurde. In der Grabkammer finden bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert Mitglieder der Königsfamilie ihre letzte Ruhe. Vor dem Herzog von Edinburgh wurde 1969 zuletzt seine Mutter Alice von Battenberg (84, † 1969) dort beigesetzt. Rund 20 Jahre später überführte man Prinzessin Alice, wie sie es sich zu Lebzeiten gewünscht hatte, aber zur Maria-Magdalena-Kirche in Jerusalem.

Das Königliche Gewölbe der St. George's Chapel ist allerdings nur eine temporäre Ruhestätte für Prinz Philip. Wenn Queen Elizabeth II. (94) eines Tages stirbt, wird er an der Seite seiner Ehefrau in der King George VI Memorial Chapel, ebenfalls auf Schloss Windsor, begraben werden.