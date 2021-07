Prinz Charles: Er widersetzt sich Prinz Philips Wünschen

Kommt es zum Streit?

Nach Charles' Thronbesteigung sollte der Titel „Herzog von Edinburgh" eigentlich an seinen Bruder Prinz Edward (l.) übergehen.

Dass bei den britischen Royals der Haussegen schief hängt, ist kein Geheimnis. Nun bahnt sich der nächste Konflikt innerhalb der Königsfamilie an.

London – Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben den Palast hinter sich gelassen, eine Verschnaufpause ist der Royal Family jedoch trotzdem nicht gegönnt. Die Fronten zwischen Prinz Charles (72) und seinem Bruder Prinz Edward (57) sollen sich verhärten. Schuld daran trägt ein besonderer Adelstitel.

Prinz Philip (99, † 2021) hat seiner Familie ein Millionenvermögen vermacht, das nicht nur Ländereien, Gemälde & Co. umfasst. Seit seinem Tod trägt sein Sohn Prinz Charles den Titel „Herzog von Edinburgh“. Der erbliche Adelstitel wurde Philip 1947 nach der Hochzeit mit Queen Elizabeth II. (95) von dem damaligen König George VI. (56, † 1952) verliehen. Sobald Charles seiner Mutter auf den Thron folgt, kann er den Herzogstitel neu vergeben.

Prinz Philip soll schon zu Lebzeiten Edward als Wunschkandidaten genannt haben. Die Queen habe Medienberichten zufolge bereits im Jahr 1999 bekannt gegeben, dass ihr jüngster Sohn nach Charles‘ Thronbesteigung der neue „Herzog von Edinburgh“ werde. Der Palast ließ damals verkünden, dass auch der Thronfolger diesem Plan zustimme, inzwischen hat es sich Prinz Charles aber offenbar anders überlegt. Wie ein Insider der britischen Times verriet, will Charles den Herzogtitel wohl nicht an seinen Bruder Edward weitergeben*: „Der Prinz ist aktuell der Herzog von Edinburgh und er entscheidet, was mit dem Titel passiert. Er wird nicht an Edward gehen.“ *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.