Powerfrauen-Duell bei „Schlag den Star“: Schlagerstar vs. Star-Tochter

Ein Duell der Damen: ProSieben hat bekannt gegeben, dass bei der nächsten „Schlag den Star“-Ausgabe Vanessa Mai gegen Luna Schweiger antritt.

München - Das letzte „Schlag den Star“-Duell war reine Männersache: In der vergangenen Folge der Spielshow trat der Sänger Max Mutzke (38) gegen den Comedy-Star Teddy Teclebrhan (36) an - und holte die Siegprämie von 100.000 Euro mit einem deutlichen Vorsprung.

In der nächsten Folge am 9. November treten jetzt zwei junge Frauen gegeneinander an: Schlagerstar Vanessa Mai gegen Schauspielerin Luna Schweiger. Vanessa Mai machte sich auf der Bühne einen Namen („Ich sterb für dich“), Luna Schweiger auf der Kinoleinwand (“Keinohrhasen“) und durch ihren Promi-Vater Til Schweiger.

„Schlag den Star“: Erstes Frauenduell seit Lena Meyer-Landrut vs Lena Gercke

Das letzte Frauenduell liegt bereits einige Zeit zurück: 2017 kämpfte die Sängerin Lena Meyer-Landrut gegen das Model Lena Gercke. Im Duell Lena gegen Lena gewann schließlich die Sängerin - nach einem besonders langen Kampf.

„Schlag den Star“: 15 Runden Frauenpower

Vanessa Mai und Luna Schweiger stehen am 9. November bis zu 15 Runden bevor, in denen sie live in unterhaltsamen Disziplinen gegeneinander antreten müssen. Dabei sollen sportliches Geschick, Wissen und andere Qualitäten bewiesen werden.

Moderiert wird das Frauen-Duell von Elton, dazu kommentiert Ron Ringguth. Produziert wird „Schlag den Star“ von Raab TV.

Vanessa Mai: Garantie für heiße Augenblicke

Zuschauer können sich auf ein heißes Duell freuen. Bei ihren Fans sorgt Schlagersängerin Vanessa Mai immer wieder für Begeisterungsstürme, zum Beispiel mit diesen schmutzigen Urlaubsfotos auf Instagram oder pikanten Bildern, die bei Vanessa Mais Urlaub auf den Malediven entstanden sind.

Auch ihre Platte teasert die Schlagersängerin gerne mal mit aufreizenden Bildern an, bei denen es ihren Fans wohl eher ums Sehen als ums Hören geht.

Ihre Konkurrentin Luna Schweiger posiert ebenfalls gerne mit viel nackter Haut auf Instagram. Die Zuschauer können sich also auf ein optisch ansprechendes Duell freuen.

