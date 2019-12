Verona Pooth mit sehr mutigem Auftritt im ultraknappen Mini - „Schlüppi vergessen?“

Verona Pooth setzt in Sachen Freizügigkeit neue Maßstäbe. Auf Instagram präsentiert sie sich in einem extremen Mini-Kleid, das kaum den Schritt verdeckt.

Verona Pooth präsentiert sich erneut in einem extrem freizügigen Outfit.

Viele finden das extra-kurze Kleid zu gewagt für die 50-Jährige.

Die Ex von Dieter Bohlen sorgt mit ihrem Mini-Dress für wilde Spekulationen bei ihren Instagram-Fans.

Berlin - Kurz, kürzer, Verona: Auf Instagram zeigt Verona Pooth (50) ein weiteres Mal viel Haut. Nach ihrem Auftritt in einem beeindruckenden und gleichermaßen ziemlich freizügigen Kleid bei der Spenden-Gala „Ein Herz für Kinder“, setzt die Werbeikone nun einen drauf. Diesmal sind es ihre Beine, von denen die 50-Jährige kaum mehr zeigen könnte und in den Augen mancher Fans übers Ziel hinaus schießt.

Verona Pooth: Extrem kurzes Mini-Kleid verdeckt kaum den Schritt

In einem extra-kurzem schwarzen Mini-Klein, das nur knapp ihren Schritt verdeckt, ist Dieter Bohlens Ex mit knallroten Lippen auf dem Rücksitz einer Limousine zu sehen, wie sie gerade in ihr Smartphone tippt. Ihre mit Strasssteinchen verzierten Stielettos machen ihr Outfit endgültig zum Hingucker. „Traumfrau“, „hot“ und „umwerfend“, ist in unzähligen Kommentaren zu lesen. Vor allem für ihre endlos langen Beine, bekommt Verona jede Menge Kommentare. Doch die Blicke einiger Fans wandern offensichtlich auch ein gutes Stück nach oben.

Veronas Fans spekulieren wild: „Hast du dein Schlüppi vergessen?“

„Tiefe Einblicke im Schritt“, schreibt ein Follower. Für einen anderen ist Verona „die vielleicht am wenigsten jugendfreie Barbie ever“. „Hast du dein Schlüppi vergessen?“, fragt nicht nur dieser User ganz direkt. „Da sieht man ja die ...“, wollen mehrere Nutzer entsetzt festgestellt haben.

Einige finden, Verona Pooth übertreibt es langsam mit ihren freizügigen Bildern. „Sie lässt mit Absicht ‚weit blicken‘... immer dasselbe und immer ein bisschen mehr ... nochmal eins draufgesetzt... kann man machen, muss man aber nicht!!!... warum tut sie das,...? Bisschen weniger ist mehr,... gibt auch schamgrenzen,... die wandern bei Verona zurzeit immer mehr nach unten“, so ein ausführlicher Kommentar.

