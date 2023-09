Erster Auftritt nach Trennung von Oli: Amira Pocher in Tränen

Von: Volker Reinert

Nach ihrer Trennung zeigten sich Amira und Oliver Pocher erstmals gemeinsam bei einem Auftritt. Trotz Ehe-Aus arbeiten sie weiterhin beruflich zusammen. Doch die Trennung scheint beide mitzunehmen.

Köln – Amira (30) und Oliver Pocher (45) offenbarten vor einigen Monaten in einer Ehekrise zu stecken. Ganz offen sprachen die Eltern zweier Söhne in ihrem wöchentlichen Podcast „Die Pochers!“ über ihre Probleme. Am Donnerstag (31. August 2023) ließ das einstige TV-Traumpaar dann die Bombe platzen und man gab die Trennung bekannt. Keine zwei Wochen später folgte am Montag (11. September 2023) nun der erste gemeinsame Auftritt der Moderatorin und des Comedians in Köln und dabei wurden sowohl Amira als auch Oliver Pocher sichtlich emotional.

Amira und Oliver Pocher treten nach Trennung erstmals gemeinsam auf

Bei ihrem Auftritt in Köln, bei der die Pochers zwei neue Folgen ihres Podcasts aufgenommen haben, waren alle Augen auf sie gerichtet. Nur kurz nach der Verkündung ihrer Trennung nach sieben Jahren Beziehung und vier Ehejahren traten Amira und Oliver Pocher wiedervereint in die Öffentlichkeit, wenn auch nur beruflich.

Gegenüber RTL erzählte ein Besucher, dass Amira auf der Bühne ihre Emotionen nicht unterdrücken konnte und geweint habe. Auch der 45-jährige Comedian soll den Tränen nahe gewesen sein. Dem Gast sei zudem aufgefallen, dass der Moderator seinen Ehering immer noch trage – ganz im Gegensatz zu Amira Pocher. Interessant, da Oliver Pocher vor der Bekanntgabe der Trennung auch schon ohne den Ehering am Finger gesehen wurde.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Trennung ging von Amira Pocher aus

Wie Oliver Pocher in dem gemeinsamen Podcast verriet, sei die Trennung nicht von ihm ausgegangen: „Ich wollte mich nicht trennen, aber jetzt ist diese Situation, wie sie ist. Das muss man annehmen und gucken, wie es weitergeht“.

Am 31. August 2023 verkündeten Amira und Oliver Pocher ist Liebes-Aus, nachdem sie einige Monate zuvor ganz offen über ihre Eheprobleme gesprochen hatten. Keine zwei Wochen später trat das Ex-Paar gemeinsam in Köln auf. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd & picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Doch trotz der Trennung wollen die beiden, vor allem auch für ihre gemeinsamen Kinder, ein Team bleiben, wie Amira Pocher am Donnerstag (17. August 2023) schon live bei „Punkt 8“ auf RTL ankündigte. Verwendete Quellen: rtl.de, Podcast „Die Pochers!“, Folge vom 31. August 2023