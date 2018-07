Po-Blitzer bei Daniela Katzenberger - Ob sie das wirklich zeigen wollte? 

Der Hingucker auf einem von Daniela Katzenberger geposteten Bild sollte eigentlich ein Getränk sein, doch der Blick ihrer Fans fällt auf etwas ganz anderes.

Köln - Eigentlich wollte Daniela Katzenberger (31) auf ihrem Instagram-Kanal nur Werbung für ein orangefarbenes Getränk machen. Zu diesem Zweck postete sie ein Strahlefoto von sich in einem knappen schwarzen Oberteil und in roten Hotpants, die es in sich haben, beziehungsweise, die einiges sehen lassen. Dazu schreibt sie: „Dieser Moment, wenn truefruitssmoothies dir einen Smoothie mit der Aufschrift „Orangenhaut“ schickt, weil sie denken, er könnte zu dir passen ... ihr seid echt ein Saftladen!“ Getränk? Egal. Orangenhaut? Grade auch egal. Katzenbergers Follower interessieren sich herzlich wenig dafür, sie kommentieren vielmehr die ziemlich knappen Hot Pants der Katzenberger, die mehr zeigen als verhüllen.

„Wow. Hoppla, my dear!“, bemerkt ein Fan, „nettes Hinterteil“, freut sich ein anderer. „Vitamine, die du so am Tag nicht immer zu dir nimmst ... ach und du hast eine Bomben-Figur meine Liebe“, schwärmt ein anderer.

Auch mit einem Schenkel-Foto brachte die Katze kürzlich ihre Fans in Ekstase.

