Pietro Lombardi verrät: „Wenn Sarah bei mir schläft...“

Ende 2016 zerbrach die Ehe zwischen den beiden DSDS-Finalisten Pietro und Sarah. Doch der gemeinsame Sohn Alessio schweißt die beiden offenbar eng zusammen.

München - Keine Woche vergeht, ohne dass es Neuigkeiten bei den Lombardis gibt. Die Fans des Ex-DSDS-Pärchens lechzen nach neuen Geschichten und sowohl Pietro als auch Sarah scheinen weiterhin gewillt zu sein, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Zuletzt stand Pietro im Mittelpunkt, weil er auf einem Konzert mit einer kontroversen Aussage zu seinen deutschen Fans für Aufsehen gesorgt hatte. Ähnliches gilt für Sarah, die just aufgrund wilder Gerüchte um eine mögliche Beziehung zu einem DFB-Star in den Schlagzeilen gestanden hatte. Viel Trubel also weiterhin bei den (Noch-) Lombardis. Doch eins schweißt die beiden scheinbar zu jeder Zeit zusammen: Söhnchen Alessio.

Pietro über Alessio: „Wir haben ihm geschworen, immer bei ihm zu sein“

Wie Pietro in der in der Sendung red bei Pro Sieben erzählt: „Wir hatten einen schweren Start mit Alessio, und wir haben ihm geschworen, immer bei ihm zu sein, egal was passiert.“ Deshalb versuchen die beiden auch weiterhin, trotz aller Gerüchte um etwaige Liebschaften, Freunde zu bleiben.

Denn Sarah und Pietro verbringen offenbar mehr Zeit miteinander, als gemeinhin angenommen. „Ich hab kein Problem, dass Sarah auch mal fünf Stunden bei mir zuhause chillt“, so Pietro. „Wir sind nicht zusammen. Da läuft nichts.“ Damit bestätigt Pietro aber wohl, dass es wohl keine gemeinsame Zukunft für die beiden Ex-DSDS-Kandidaten geben wird.

Pietro: „Wenn sie bei mir schläft...“

Wenn sich die beiden treffen, dann wirklich nur um gemeinsam Zeit mit Alessio zu verbringen. „Wir gucken mit dem Kleinen einen Film. Aber wir liegen nicht Arm in Arm da“, erzählt Pietro. Für alle hartnäckigen Fans des Paares, gibt es aber wohl doch noch einen klitzekleinen Funken Resthoffnung. Denn Pietro verrät, dass Sarah sogar manchmal bei ihm übernachtet: „Wenn sie bei mir schläft, schläft sie bei mir.“ Das sei vollkommen normal.

„Wenn sie sagt: ‚Ich vermisse den Kleinen und ich will auch da sein‘, dann sage ich: ‚Komm, schlaf‘ bei mir, schlaf‘ mit Alessio im Zimmer. Ich schlaf‘ im Gästezimmer.‘“

Das klingt nicht wirklich nach Romantik, doch wer weiß, ob die gemeinsamen Stunden alte Gefühle nicht doch wieder aufflammen lassen? Viele Fans hätten dann wohl nichts dagegen.

sdm