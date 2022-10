„Ganz Deutschland angeschrieben“: Pietro Lombardi flirtete als Single hemmungslos via Instagram

Als Single hatte es Pietro Lombardi faustdick hinter den Ohren: Mittels Instagram versuchte der DSDS-Star, neue Frauen kennenzulernen. Das ist mittlerweile auch seiner Angebeteten Laura Maria Rypa nicht entgangen.

Köln – Für Pietro Lombardi (30) scheint das Liebesglück endlich perfekt: Mit seiner mittlerweile schwangeren On-Off-Liebe Laura Maria Rypa (26) scheint der DSDS-Star nun endlich den Schritt aus seinem Single-Dasein gewagt zu haben. Doch obwohl man den 30-Jährigen lange Zeit ohne eine Partnerin an seiner Seite gesehen hat, heißt das noch lange nicht, dass der gebürtige Karlsruher ein Kind von Traurigkeit gewesen ist.

Pietro Lombardi führte wildes Single-Dasein – Laura Maria Rypa äußert sich zu seinem Liebesleben

Seine wilden Zeiten scheint Pietro Lombardi hinter sich gelassen zu haben: Dass es der „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger von 2011 früher gern mal recht bunt trieb, kommt nun nach und nach ans Licht. Offen spricht der 30-Jährige in seinem Podcast mit seiner Liebsten, der Influencerin Laura Maria Rypa, über diese Zeit.

In der neusten Folge („Mittel zum Zweck“) enthüllt die 26-Jährige, dass ihr Liebster ein echter Frauenheld gewesen sei: „Egal wo ich hingehe, auf jedem Event, Pietro hatte auf jeden Fall mit einer was“, so die werdende Mutter ganz offen. Das lässt der Sänger so nicht auf sich sitzen und kontert: „Was ich angucken muss, sag’ ich jetzt nicht – weil da hattest du auch was mit ein paar Leuten!“

Ist Instagram das neue Tinder? Dass Promis via Instagram flirten, ist keine Seltenheit. Demi Lovato soll sich so etwa an „Superman“- und „The Witcher“-Darsteller Henry Cavill rangemacht haben, Maroon-5-Frontman Adam Levine sorgte mit dieser Masche jüngst für etliche Negativschlagzeilen. Ganz unverfänglich kann man so außerhalb der Öffentlichkeit in Kontakt zueinander treten – umgangssprachlich spricht man inzwischen von „in die DMs sliden“ (etwa: über private Nachrichten in Kontakt treten). Gerade bei jungen Leuten hat sich das inzwischen bewährt. Im Internet findet man inzwischen zahlreiche Tipps, wie der Flirt über die Social-Media-Plattform gelingt. Was dort allerdings nur selten thematisiert wird: Instagram, Facebook und Co. sind keine Dating-Portale. Entsprechende Nachrichten können also schnell zur Belästigung werden!

Pietro Lombardi nutzte Instagram für Flirtversuche – DSDS-Star habe „ganz Deutschland angeschrieben“

Trotzdem gesteht Pietro Lombardi, der sich im Oktober 2016 von seiner DSDS-Liebe Sarah Engels (29) getrennt hatte und danach lange Zeit als Dauer-Single galt, vorzugsweise via Instagram Frauen klargemacht zu haben – ein Kapitel seines Lebens, das auch an seiner Partnerin nicht spurlos vorbeigezogen ist: „Du hast ganz Deutschland angeschrieben. Frag mal die ganzen Influencer-Mädels, die mich angeschrieben haben oder ich die“, zieht sie ihren Liebsten auf.

Doch die Zeiten seiner Instagram-Flirts sind nun wohl endgültig vorbei – und Laura Maria Rypa freut sich, das Herz des DSDS-Juroren erobert zu haben. Der enthüllte jüngst Unglaubliches aus seinem Beziehungsleben: Die Trennung von Sarah Engels sei Pietro Lombardi egal gewesen, wie er selbst zugab. „Mir ging es einen Tag schlecht“, so sein nüchternes Fazit. Verwendete Quellen: „Laura und Pietro ON OFF“-Podcast (Audio Now, Folge „Mittel zum Zweck“), rtl.de