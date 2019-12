Patricia Blanco verblüfft mit Bikini-Foto alle: „Da hat mein Chirurg wohl geschlafen“

Patricia Blanco verbringt mit ihrem Ehemann den gemeinsamen Urlaub unter Palmen am Strand. Ein Foto im Bikini bringt ihre Fans zum Lachen - Grund ist ihr eigener Kommentar.

Patricia Blanco macht sich aktuell eine schöne Zeit mit ihrem Ehemann Andreas Ellermann. Zunächst verbrachten die beiden ihren Urlaub auf den Malediven, mittlerweile weilen sie in Dubai und genießen dort die Sonne. Da muss ein echter Reality Star wie Blanco natürlich die Fans auf dem Laufenden halten - und genau das tut die 48-Jährige und postet fleißig Bilder auf Instagram.

Patricia Blanco postet Bikini-Foto und überrascht mit eigenem Kommentar

Urlaub am Meer - da ist ein Foto im Bikini ja quasi Pflicht. Patricia Blanco jedenfalls wollte ihren Fans diesen Anblick nicht vorenthalten. Sie postete ein Foto, das sie mit Sonnenbrille und Bikini mit Schlangenmuster auf einem Steg zeigt, die Haut braun gebrannt und im Hintergrund das strahlend blaue Wasser. Eigentlich kein ungewöhnliches Foto - wäre da nicht ihr eigener Kommentar.

Patricia Blanco nahm sich selbst nicht allzu ernst und schrieb kurzerhand unter das Bild: „Da hat mein Chirurg wohl geschlafen. Sch*** Cellulite“. Ein gefundenes Fressen für Kritiker lieferte sie jedoch nicht. Denn wer bis dahin die Ironie noch nicht verstanden hat, wurde im nächsten Satz aufgeklärt: „Für alle, die es nicht verstanden haben, der Satz mit dem Chirurgen war ironisch gemeint“, schrieb Patricia Blanco sicherheitshalber dazu.

Patricia Blanco im Urlaub - Fotos auf Instagram sorgen bei Fans für Lacher

Genauso wie sie zu ihrer Cellulite steht, steht sie aber auch zu ihren tatsächlichen Beauty-Eingriffen. Scheinbar in ihrem Urlaub äußerst lustig gestimmt postete sie wenig später ein weiteres Foto, diesmal aus Dubai. Darauf zu sehen: Links Patricia, die einen Kussmund formt und in die Kamera schaut. Rechts ein Fisch aus einem Aquarium, der tatsächlich einen ähnlich großen Mund besitzt.

„Ich glaube, dieser Fisch hat sich beim selben Arzt die Lippen machen lassen“, schreibt sie dieses Mal dazu. Mit ihrer selbstironischen Art scheint die 48-Jährige jedenfalls alles richtigzumachen, ihre Fans feiern Patricia Blanco für ihre Kommentare auf Instagram.

