Palina Rojinski streitet mit Rapper Kontra K über Schmuddelfilme: „Waaas?!“

Berlin - Wie so viele deutsche Stars startete das Palina Rojinski vor wenigen Monate einen eigenen Podcast. Im Rahmen von „Podkinski“ plaudert sie regelmäßig mit Stars wie Jerome Boateng, Sylvie Meis und Guido Maria Kretschmer. In der aktuellen Folge drehte sich nun erneut vieles um Sexismus und Sexualität - Palina hatte nämlich den Deutschrapper Kontra K zu Gast, der kein Blatt vor den Mund nahm und überraschend intime Details enthüllte. Normalerweise singt der einstige Nischen-Rapper, der längst zum Star breiter Massen und vor allem der jungen Generation avanciert ist, in Songs wie „Erfolg ist kein Glück“ von „Blut, Schweiß und Tränen“. Nur diese hätten ihn demnach dort hingeführt, wo er jetzt steht: Auf großen Bühnen als Vorbild der Kids.

Rojinski redet mit Kontra K über das erste Mal

Das Gespräch mitRojinski drehte sich nun weniger um Kontra Ks beruflichen Werdegang, sondern führte über Bierbikes über den Papst bis hin zum ersten Mal. Hierbei outet sich Kontra K offenherzig als „Frühstarter“ in Sachen erster Liebe und Sex. „Mein erstes Mal hatte ich mit 13 oder 14“, verrät er auf die Frage, was er als Teenager gern über Sexualität gewusst hätte. „Ich wusste, glaube ich, viel zu viel.“

Rojinski vs. Kontra K: Sind Pornos gut oder böse? „Kommt drauf an.“

Anschließend spielen Palina Rojinski und Kontra K eine Runde „Gut oder Böse“, was bedeutet, zu einem der vorbereiteten Stichworte ihre Meinung abzugeben. Nach nur zehn Minuten ist dieses Reizwort dran: Porno. Kontra K’s Urteil: „Ist in Ordnung. Kommt natürlich drauf an, was. Es gibt ja überall die schwarzen Schafe. Aber ist okay.“ Warum, will Rojinski sofort wissen.

Und dann knallt es: „Ist doch aufklärend, verhindert gestresste Männer, und….“ --- „Waaas?!“, fällt Rojinski ihm lachend ins Wort. „Ich find genau das Gegenteil!“ Rapper Kontra K ist verdutzt. „Ey, ich finde, Pornos stressen Männer. Erstens sind die Penisse ja meistens größer als so der Durchschnitt. Und zweitens werden immer nur die krasseren Szenen gezeigt. Es wird nie gezeigt, wenn man mal lacht, irgendwie ausrutscht, trinkt oder unbequem liegt“, stellt Palina Rojinski fest. „Sexualität ist das A und O zum Überleben. Aber Pornos sind voll die Fantasie-Killer.“ Trotz dieser kleinen Meinungsverschiedenheit geht das Gespräch der beiden gutgelaunt und schlagfertig weiter.

Palina Rojinski mit intimem Dessous-Geständnis

Der steile Karriereweg des Deutschrappers Kontra K

Der Rapper Kontra K macht seit 2006 Musik, sein erstes Album erschien 2010. Den Mainstream knackte er lange nicht – doch seine letzten vier Alben schafften es in die deutschen Charts. „Kontra K ist aufgewachsen in Berlin-Charlottenburg und offensichtlich schon mit jungen Jahren mit Kriminalität und Gewalt in Berührung gekommen. Das lässt er regelmäßig durchblitzen, noch bis heute. Er äußert sich aber nie konkret dazu“, sagte der Musikjournalist Alex Barbiandem Deutschlandfunk. Kontra K sähe seine Aufgabe darin, Werte wie Respekt, Disziplin, Loyalität und Ehrlichkeit zu propagieren, so sein Urteil.

