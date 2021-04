Oscars 2021: Das sind die Gewinner - tränenreiche Dankesreden, glamouröse Looks und große Überraschung am Ende

Live aus Los Angeles

Zum 93. Mal findet am kommenden Sonntag (25. April 2021) die Oscar-Verleihung statt. In diesem Jahr gelten aufgrund der Corona-Pandemie strenge Regeln. Die Oscars im Live-Ticker.

Die 93. Verleihung der Academy Awards findet in Los Angeles statt.

Brad Pitt, Renée Zellweger, Halle Berry, Reese Witherspoon und Harrison Ford werden vor Ort sein.

Oscars 2021: „Sound of Metal“ räumt zwei Oscars ab (Update von 04:17 Uhr)

Kategorie: Gewinner: Bester Film Nomandland Beste Hauptdarstellerin Frances McDormand (Nomandland) Bester Hautdarsteller Anthony Hopkins (The Father) Beste Nebendarstellerin Youn Yuh-jung (Minari) Bester Nebendarsteller Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Beste Regie Chloé Zhao (Nomandland) Beste Kamera Erik Messerschmidt (Mank) Bester Kurzfilm Two Distant Strangers Bester Animationsfilm Soul Bester animierter Kurzfilm If anything happens I love you Bester internationaler Film Der Rausch (Dänemark) Bestes Kostümdesign Ma Rainey's Black Bottom Bester Dokumentarfilm Mein Lehrer, der Krake Bester Dokumentar-Kurzfilm Colette Beste Filmmusik Soul Bester Filmsong Fight for you (aus Judas and the black Messiah, von H.E.R., Dernst Emile II) Bestes Szenenbild Mank Bester Ton Sound of Metal Bestes Make-up und Frisuren Ma Rainey's Black Bottom Bester Schnitt Sound of Metal Bestes adaptiertes Drehbuch The Father Besters Original-Drehbuch Promising young woman Beste visuelle Effekte Tenet

Oscars 2021: Tränenreiche Dankesreden, glamouröse Looks und große Überraschung am Ende

05:16 Uhr: Die 93. Oscar-Verleihung ist zu Ende! Das war's! Neben tollen Outfits, tränenreichen Dankesreden und einer großen Überraschung am Ende gab es auch einen Diss gegen Brad Pitt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für's Mitlesen und wünschen einen wunderbaren Montag - voller glamouröser Momente.

05:15 Uhr: Joaquin Phoenix vergibt nun den einen Oscar in der Kategorie: „Bester Hauptdarsteller“. Mit 83 Jahren ist Anthony Hopkins der älteste Oscar-Gewinner der Geschichte! Wow!

05:12 Uhr: Mit einer kurzen Dankesrede und einer kleinen Gestikulation bedankt sich die Gewinnerin der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“: Frances McDormand („Nomandland“)

05:10 Uhr: Renée Zellweger präsentiert die Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Nomandland bekommt einen Oscar für den besten Film des Jahres

05:06 Uhr: And the Oscar goes to: Nomandland!

05:02 Uhr: Spannend, spannend, spannend! Die Kategorie: „Bester Film“ ist nun dran. Verliehen wird der Oscar von Schauspielerin Rita Moreno.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Musikalische Unterhaltung von DJ Questlove - Gleen Close fängt an zu tanzen

04:51 Uhr: Die letzten Minuten der 93. Oscar-Verleihung laufen an. Und, what? Passend zur Musik lässt Glenn Close ihre Dance-Moves raus und fängt an zu tanzen - oder zu twerken? Wie auch immer: das Netz feiert die Schauspielerin! Großartiger Moment! „Gleen Close Tanzeinlage zählt zu den besten Momenten der nächsten Oscar-Jahre!“, kommentiert eine Userin auf der Scoail-Media-Plattform Twitter.

04:45 Uhr: Nun gibt es ein bisschen was auf und für die Ohren: DJ Questlove sorgt für musikalische Unterhaltung in den heiligen Hallen! Die Gäste sollen raten, ob der Song einen Oscar gewonnen hat oder nicht. Der erste Song der durch den Raum schallt ist „Purple Rain“ von Prince. Doch leider hat dieser großartige Song nie einen Oscar bekommen - bis heute auch irgendwie unverständlich, oder? „Purple Rain“ ist ein absoluter Klassiker!

04:39 Uhr: And the Oscar goes to: H.E.R.! Mit „Fight For You“ aus dem Film „Judas and the Black Messiah“ räumt sie die begehrte Auszeichnung ab.

04:37 Uhr: Es geht musikalisch weiter... :-) Nun wird der Oscar in der Kategorie „Bester Filmsong“ vergeben! Auch von Zendaya!

04:34 Uhr: Es wäre schon cool gewesen, wenn Zendaya noch einen Song rausgehauen hätte. Laut der Social-Media-Netzwerke fehlt den TV-Zuschauern noch das gewisse Etwas bei den Oscars. Noch sind es 16 Minuten!

04:32 Uhr: Zendaya übergibt den Oscar an den Film „Soul“ schon der zweite Oscar für das Film-Team! Hammer!

04:28 Uhr: Gerade haben wir noch über Schauspielerin und Sängerin Zendaya gesprochen: Gleich ist sie auf der Bühne!

04:24 Uhr: Schauspieler und Regisseur Tyler Perry bekommt auch einen Oscar!

04:19 Uhr: Während der Dankesrede werfen wir einen Blick in die Social-Media-Netzwerke. Schauspielerin und Sängerin Zendaya wird derzeit ziemlich für ihren Look im Netz abgefeiert. Die 24-Jährige ist für viele junge Leute ein großes Vorbild. Und sie sieht großartig aus - kein Wunder, dass ein Blitzlicht-Gewitter am roten Teppich herrscht. Top Style! „Sie trägt mit einer der auffälligsten und glamourösesten Kleider des abends!“, so ein Fan. Zendaya trägt ein Kleid von Designer Valentino.

04:17 Uhr: And the Oscar goes to: „Sound Of Metal“! Es ist nicht der erste Oscar für das Film-Team! Glückwunsch zum zweiten Oscar!

04:13 Uhr: Und ein weiterer Oscar wird vergeben - und zwar von Harrison Ford in der Kategorie „Bester Filmschnitt“. Er holt auch einen weißen Zettel aus seiner Anzug-Tasche...

Oscars 2021 im Live-Ticker: Ein neuer Look für die Oscars? Halle Berry schneidet sich die Haare ab

04:12 Uhr: Neuer Look für die Oscars! Die Schauspielerin sieht großartig aus!

04:07 Uhr: Moment mal? Hatte Halle Berry vor einigen Tagen nicht noch lange Haare getragen? In ihrer Instagram-Story zeigt die 54-Jährige eine Menge Haare auf dem Boden - abgeschnitten? Scheint so! Zu den Oscars kommt die Beauty nämlich mit einer freshen neuen Frisur!

04:02 Uhr: Die wunderbare Halle Berry betritt die Bühne! Sie überreicht den Oscar in der Kategorie „Bestes Produktionsdesign“. Und es gewinnt „Mank“!

Oscar 2021 im Live-Ticker: Brad Pitt überreicht Yoon Yeo-jeong den Oscar als beste Nebendarstellerin

03:55 Uhr: And the Oscar goes to: Yoon Yeo-jeong („Minari“). Am Anfang ihrer Dankesrede ist sie ganz happy darüber, endlich einmal Brad Pitt persönlich zu treffen und kennenzulernen. Und sie freut sich natürlich auch sehr über ihren gewonnenen Oscar! Die 73-Jährige hat also gleich mehrere Gründe um zum Strahlen.

03:54 Uhr: Der Schauspieler überreicht den Oscar in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“.

03:53: Ja, guten Abend Mister Pitt! Schick in einem schwarzen Anzug gekleidet erscheint er nun auf der Bühne.

03:52 Uhr: Auch hier wird fleißig der Familie und der Crew gedankt, denn: „Tenet“ bekommt einen Oscar!

03:50 Uhr: Sie warten auf Brad Pitt, oder? Einen Oscar wird der Schauspieler zwar nicht bekommen - aber im Laufe des Abends wird er einen Oscar übergeben ;-)

03:42 Uhr: Zack, zack, zack - schon wird der nächste Preis vergeben. „My Octopus Teacher“ gewinnt einen Goldjungen in der Kategorie: „Bester langer Dokumentarfilm“. Der Film ist auch auf dem Streaming-Dienst Netflix zu sehen. Die deutsche Version des Films heißt bei uns „Mein Lehrer, der Krake“.

03:38 Uhr: Der Oscar in der Kategorie „Beste Kurzdokumentation“ geht an: „Colette“ von Anthony Giacchino und Alice Doyard.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Pixar Animation Studios - Film „Soul“ gewinnt einen Oscar

03:28 Uhr: Gewonnen hat der Film „Soul“. Auch in Deutschland ist der animierte Film gut angekommen. Viele Stars wie auch Influencer in Deutschland sind große Fans von „Soul“. Bloggerin Ana Johnson bekam sogar eine kleine Synchronrolle in dem Kinofilm. Auch die TV-Zuschauer und Fans des Films „Soul“ sind happy über die Auszeichnung. „Freue mich riesig, vor allem weil‘s mal ein Animationsfilm für Große war“, kommentiert ein User auf Twitter.

03:26 Uhr: Reese Witherspoon darf auch die nächste Kategorie anmoderieren und einen weiteren Oscar übergeben. Es geht um „Bester animierter Film“.

03:21: „If Anything Happens I Love You“ gewinnt einen Oscar. Und was wären Dankesreden ohne einen Zettel? Die Schauspieler Will McCormack und Michael Govier holen ihre Zettel raus und bedanken sich bei der Ehefrau, den Kindern, den Kollegen, dem Filmset-Team, der Familie... und und und! Grinsende Gesichter im Publikum.

03:20 Uhr: Reese Witherspoon verkündet die Gewinner in der Kategorie „Bester animierter Kurzfilm“.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Netflix-Kurzfilm „Two Distant Strangers“ gewinnt einen Oscar

03:13 Uhr: Der Kurzfilm „Two Distant Strangers“ ist für den Oscar nominiert - und gewinnt auch! „Heute wird die Polizei drei Menschen töten“, beginnen Travon Free und Martin Desmond Roe ihre emotionale Rede. In dem Kurzfilm geht es um einen afroamerikanischen Mann, der in einer Zeitschleife gefangen ist und bei verschiedenen Zusammentreffen mit Polizisten ums Leben kommt. „Travon Free, der das Drehbuch schrieb und gemeinsam mit Martin Desmond Roe Regie führte, wählte jedoch ein ungewöhnliches Genre, um auf den Missstand aufmerksam zu machen“, berichtet das Online-Portal film-rezensionen.de.

03:07 Uhr: Ein Film ohne einen Soundtrack? Unvorstellbar! „Sound of Metal“-Darsteller Riz Ahmed darf den Oscargewinner in der Kategorie „Bester Ton“ verkünden. Und es gewinnt sogar „Sound of Metal“ in der Kategorie: Bester Sound.

03:03 Uhr: Emerald Fennell war ebenfalls in der Kategorie nominiert. Sie gewann am heutigen Abend schon einen Oscar (Update von 02:07 Uhr).

03:01: Es ist Chloe Zhao! Herzlichen Glückwunsch zum Oscar in der Kategorie „Beste Regie“.

03:00 Uhr: Weiter geht es mit der nächsten Kategorie. Wer bekommt den Oscar für die „Beste Regie“? Vorjahressieger Bong Joon-ho wird den Gewinner verkünden.

02:55 Uhr: Bryan Cranston überreicht nun den Oscar für „Humanitarian Award“. „Motion Picture & Television Fund“ wird ausgezeichnet - dies ist eine Organisation, die hilfsbedürftige Menschen aus dem Filmgeschäft hilft. Gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie, ist es ein sehr wichtiges Thema.

02:49: Und es gibt einen zweiten Oscar für „Ma Rainey’s Black Bottom“! In der Kategorie „Beste Kostüme“ darf das Team zum zweiten auf die Bühne. Kostümbildnerin Ann Roth ist aber nicht vor Ort in Hollywood um ihren Preis selbst entgegen zunehmen.

02:47 Uhr: Ein Oscar-Fakt für zwischendurch: In dem Dolby Theatre in Los Angeles sitzen bei der 93. Oscar-Verleihung 170 Gäste.

02:44 Uhr: Stylisten und Make-Up-Artists dürfen auch an einem Filmset nicht fehlen. Für den Film „Ma Rainey’s Black Bottom“ bekommt Viola Davis einen Oscar. Auch ihr überkommen die Tränen auf der Bühne.

02:32 Uhr: Und nun steht auch schon der nächste Oscar-Gewinner fest. Schauspieler Daniel Kaluuya gewinnt einen Oscar für seine Rolle in dem Film „Judas and the Black Messiah“. Er hält ebenfalls eine sehr lange und ausführliche Dankesreden. Seine Mutter und seine Schwester sitzen ebenfalls im Publikum und freuen sich über den gewonnenen Oscar.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Tränenreiche Dankesrede des dänischer Filmregisseurs Thomas Vinterberg

02:26 Uhr: Eine tränenreiche Dankesrede von Thomas Vinterberg berührt die Star-Gäste während der Veranstaltung. Der Grund: seine Tochter ist verstorben. Der dänischer Filmregisseur widmet den Oscar seiner Tochter Ida, die vor den Dreharbeiten seines Films mit gerade einmal 19 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam.

02:22 Uhr: And the Oscar goes to: Thomas Vinterberg! („Another Round“)

02:21 Uhr: Also mal ganz ehrlich: Haben die Oscars es diesmal eilig? Schauspielerin Laura Dern verkündet schon die nächsten Nominierten. Es geht um die Kategorie des besten internationalen Films.

02:19 Uhr: Haben Sie sich schon mal gefragt, wie es in der Halle bei der 93. Oscar-Verleihung wohl aussieht? Anbei ein kleiner und glamouröser Einblick in die goldenen Hallen:

Oscar 2021 im Live-Ticker: Die ersten Gewinner stehen fest

02:13 Uhr: Huch, dass geht aber schnell! Schon wird der nächste Oscar vergeben. Für das beste adaptierte Drehbuch wird „The Father“ mit dem Preis ausgezeichnet. Regisseur Florian Zeller wird live zugeschaltet und hält den Oscar in der Hand. Er bedankt sich für diese großartige Auszeichnung.

02:07 Uhr: „And the Oscar goes to...“ Emerald Fennell! Die britische Filmschauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin gewinnt die Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Orginaldrehbuch“ für „Promising Young Woman“.

02:00 Uhr: Sind Sie bereit für die 93. Oscar-Verleihung? Los geht es! Schauspielerin Regina King moderiert die Show. „Ich bin sehr froh und sehr stolz hier zu sein“, so die 50-Jährige.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Fashion-Fail auf dem roten Teppich? Produzent Questlove mir fraglichen Schuhen

01:58 Uhr: Bahnt sich hier der erste Fashion-Fail der 93. Oscar-Verleihung an? Produzent Questlove erscheint - zwar passend zum goldenen Oscar - in ebenfalls goldenen Crocs. Stylisch oder eher ein Fail?

Oscars 2021 im Live-Ticker: Elton John macht es möglich - für 17 Euro bei der Oscar-Veranstaltung dabei sein

01:35 Uhr: Musiker Elton John gibt auch in diesem Jahr eine Oscar-Party. Und jeder kann dabei sein - aber eben nur über das Internet. Für 17 Euro können Fans und TV-Zuschauer an der einstündigen Show vor der Oscar-Preisverleihung teilnehmen. Moderiert wird die Show dann von Schauspieler Neil Patrick Harris. Sängerin Dua Lipa sorgt für die musikalische Unterhaltung. Der Erlös seiner Oscar-Veranstaltung kommt der „Elton John AIDS Foundation“ zugute.

01:24 Uhr: Passend zum goldenen Oscar erscheint auch Schauspielerin Carey Mulligan in einem goldenen Kleid. Die 35-Jährige wird in dem Film „Promising Young Woman“ als „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Andra Day nahm 18 Kilo für ihre Schauspielrolle ab

01:17 Uhr: Von der Musikerin und Songwriterin zur Oscar-Nominierung: Andra Day. Sie Sängerin wurde als Straßenmusikerin von Stevie Wonder entdeckt. Die Filmschauspielerin wird in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ in dem Film „The United States vs. Billie Holiday“ nominiert - und hat große Chancen die begehrte Auszeichnung auch zu gewinnen! Für den Film nahm sie 18 Kilogramm ab, wie sie im red-Interview erzählt.

Update vom 26. April, 01:10 Uhr: Noch knapp eine Stunde müssen sich Oscar-Fans gedulden, bis sie die 93. Verleihung der Academy Awards hier bei uns im Live-Ticker und im TV mitverfolgen können. Wir fassen für Sie zusammen, wie Sie die Oscars in der Nacht von Sonntag auf Montag sehen können:

ProSieben wird die Oscar-Verleihung live aus LA senden - um 00.40 Uhr startet der Privatsender mit „red. Der Oscar-Countdown - live vom Red Carpet“.

startet der Privatsender mit „red. Der Oscar-Countdown - live vom Red Carpet“. Von 02.00 bis 04.55 Uhr überträgt ProSieben die Preisverleihung live aus L.A.

überträgt ProSieben die Preisverleihung live aus L.A. Ab 04.55 bis 08.00 Uhr wiederholt ProSieben die Oscar-Verleihung.

bis wiederholt ProSieben die Oscar-Verleihung. Für alle, denen das zu früh ist, gibt es 18.00 Uhr auf ProSieben „red. Die OSCAR®-Highlights 2021“.

Update vom 26. April, 01:00 Uhr: Schauspielerin Glenn Close erscheint in einem Outfit von Designer Giorgio Armani auf dem roten Teppich. „Wie war für Sie das Gefühl, als Sie von Ihrer Oscar-Nominierung gehört haben?“ fragt ProSieben-Moderator die Schauspielerin. Eigentlich sollte es für die 74-Jährige keine aufregende Sache mehr sein - schließlich wird sie um achten Mal nominiert! Doch für die Schauspielerin ist es jedes Mal eine große Sache, bei der sie ganz emotional wird: „Ich habe es gar nicht geglaubt, als mir gesagt wurde, dass ich wieder für den Oscar nominiert bin!“, gibt sie zu.

Update vom 26. April, 00:49 Uhr: Pssst, kleine Info am Rande. Am Anfang der Show wird direkt mit einer Drehbuch-Kategorie gestartet!

Oscars 2021 im Live-Ticker: Der deutsche Produzent Alexander Nanau ist ebenfalls nominiert

Update vom 26. April, 00:42 Uhr: Ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu den prominenten Hollywood-Stars ist gewährleistet. Von dort aus werden die Interviews gemacht. Auch ein deutscher Produzent und Kameramann ist bei den Oscars dabei: Alexander Nanau. Er ist nominiert in der Kategorie: „Bester Dokumentarfilm“ und freut sich sehr über seine Nominierungen. Weiterhin hofft er auch, dass seine Filme auch weltweit bekannt werden, wie Nanau im Interview mit Steven Gatjen erzählt.

Update vom 26. April, 00:40 Uhr: Von der Oscar-Pre-Show auf den Weg zu den Oscars 2021: ein Blitzlicht-Gewitter bricht aus! Die Stars lassen sich unter strengen Corona-Regeln fotografieren und interviewen. Los geht es - ProSieben verschafft den TV-Zuschauern einen Einblick vom roten Teppich. Wir sind bereit für Hollywood-Gossip, Storys und Glamour!

Update vom 26. April, 00:15 Uhr: ProSieben sendet um 00:40 Uhr live vom roten Teppich aus Los Angeles. Die Frage die sich viele Film-Fans sin den sozialen Netzwerken stellen: Wie wird eine der größten und wichtigsten Veranstaltungen der Welt die Show in Zeiten von Corona meistern? Fakt ist: es gibt strenge Regeln, an die sich jeder Reporter:innen, jeder Star und jedes Team-Mitglied halten sollte. Getestet wurde vor Ort jeden Tag (!).

Schauspielerin Halle Berry wird ebenfalls dabei sein. In einem Instagram-Post schwärmte die 54-Jährige von ihrem Kleid, welches sie bei der Oscar-Verleihung in 2002 getragen hat. Für welches Outfit sie sich wohl 19 Jahre später entschieden hat? Gleich wissen wir es und halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden!

Oscars 2021 im Live-Ticker: Die ersten Hollywood-Stars erreichen den roten Teppich

Update vom 25. April, 23:20 Uhr: „Du verdienst es einen Oscar zu gewinnen! Du solltest alle gewinnen!“, kommentiert eine Userin unter dem geposteten Bild von Glenn Close auf Instagram. Die Schauspielerin ist ebenfalls heute Abend nominiert (Beste Nebendarstellerin in „Hillbilly Elegy“) - und gönnt sich während dem Styling ein Gläschen. Prost!

Update vom 25. April, 22:45 Uhr: Der erste Oscar-Nominierte Schauspieler betritt den roten Teppich in Hollywood: es ist Paul Raci! Der 73-Jährige ist in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ in dem Film „Sound of Metal“ nominiert.

Update vom 25. April, 22:30 Uhr: Die 93. Oscar-Verleihung steht in den Startlöchern. Das Team ist in den letzten Vorbereitungen und die Promis sind bereit, nach einer langen Zeit wieder einen roten Teppich zu betreten.

Oscars 2021 im Live-Ticker: Das sind die Favoriten in den drei wichtigsten Kategorien

Update vom 25. April, 18:40 Uhr: Wer holt sich heute Nacht einen der begehrten Goldjungen? Das Rennen scheint aktuell ziemlich offen. Als relativ wahrscheinlich gilt aber, dass der Oscar für den besten Hauptdarsteller posthum an den verstorbenen Chadwick Boseman („Black Panther“) geht. Die Buchmacher rechnen ihm eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 92 Prozent zu. Damit würde unter anderem der zum sechsten Mal nominierte Anthony Hopkins („The Father“) leer ausgehen. Hopkins hätte mit seinen 83 Jahren die Chance, als ältester Oscar-Gewinner in die Geschichte einzugehen.

Bei den Hauptdarstellerinnen ist Frances McDormand („Nomadland“) für viele Kritiker die Favoritin. Da haben aber auch noch Ausnahme-Talente wie Viola Davis („Ma Rainey‘s Black Bottom“) und Carey Mulligan („Promising Young Woman“) ein Wörtchen mitzureden. Letztere wird mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 42 Prozent von den Buchmachern favorisiert.

In der Kategorie „Bester Film“ haben die Buchmacher einen deutlicheren Favoriten: Zu 86 Prozent soll „Nomadland” den Sieg holen. Der Roadmovie von Regisseurin Chloé Zha sahnte bereits zahlreiche Preise ab. Doch auch „Mank“, „The Father“, „The Trial of the Chicago 7“ und „Ma Rainey‘s Black Bottom“ werden Chancen eingeräumt.

Update vom 25. April, 17.03 Uhr: Heute Nacht halten wir Sie an dieser Stelle im Live-Ticker über die Oscar-Verleihung 2021 auf dem Laufenden.

So luxuriös sind die Goodie-Bags bei den Oscars 2021

Update vom 25. April, 13.03 Uhr: 60.000 US-Dollar (50.000 Euro) in Form von Geschenken, das soll dieses Jahr die Oscarnominierten wieder erwarten. Darunter zahlreiche Goodies, die von „The GBK Brand Bar“ im „The Kimpton La Peer Hotel“ in West Hollywood spendiert werden, wie pagesix.com berichtet. Und was findet sich darin? Jede Menge Beauty-Produkte, bzw. Gutscheine für Behandlungen und vor allem Gutscheine für Luxusressorts. Die Stars können beispielsweise zwei Nächte auf den Fijis verbringen. Dort werden ihnen ein eigener 5-Sterne-Koch plus 12 Bedienstete zur Verfügung gestellt. Das ganze kostet 8.000 US-Dollar. Auch vier Tage auf den Turks- und Caicosinseln finden sich in den Goodie-Bags für 10.000 US-Dollar. So lässt es sich doch leben.

Oscars 2021: Die „Goldene Himbeere“ wurde bereits verliehen

Update vom 25. April, 09.47 Uhr: Die „Goldene Himbeere“, der Schmähpreis der Oscars wurde einen Tag vor den Goldjungen verliehen. Das Musical-Drama „Music“ erhielt gleich drei Auszeichnungen. Zum einen erhielt Sängerin Sia die „Trophäe“ als schlechteste Regisseurin (sie feiert mit „Music“ ihr Debüt), zum anderen wurden Kate Hudson als Hauptdarstellerin und Maddie Ziegler in der Nebenrolle als autistisches Mädchen mit je einer „Goldenen Himbeere“ ausgezeichnet. Grund für die schlechten Kritiken des Dramas war der Umgang mit Autismus.

Auch Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani erhielt eine „Goldene Himbeere“. Wer sich jetzt fragt für welche Filmrolle, denn das wahre Leben zählt hier ja nicht, dem können wir tatsächlich sagen, dass Giuliani einen Auftritt hatte. Er wirkte im Film „Borat Anschluss Moviefilm“ mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen mit - wenn auch eher unfreiwillig. Das Interview, mit der viel diskutierten Hand-in-der-Hose-Szene, wurde heimlich mitgefilmt.

Zudem gab es eine Sondertrophäe: das „Schlimmstes Kalenderjahr aller Zeiten“ wegen der Corona-Krise.

Oscars 2021 im Live-Ticker: US-Schauspieler hat Award verloren - ein anderer versteckt ihn an skurrilem Ort

Los Angeles - Die Oscars gehören zu den größten und bekanntesten Veranstaltungen weltweit. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die Ende 2019 ausbrach und der Erreger SARS-CoV-2 sich seitdem auf der ganzen Welt ausbreitet, mussten sämtliche Veranstaltungen abgesagt haben. Doch Amerika traut sich: Die 93. Oscar-Verleihung wird am Sonntag, den 25. April um 17 Uhr (Ortszeit), in Los Angeles stattfinden. Die Hollywood-Stars treffen wieder aufeinander - aber nur die Nominierten und eine weitere Begleitperson. In unserem Live-Ticker finden Sie alle wichtige Informationen rund um die 93. Verleihung der Academy Awards aka Oscars.

Die Oscar-Verleihung 2021 im Live-Ticker: Neue Regeln, neuer Veranstaltungsort - das sind die Oscars 2021

Ganz klar - die Oscars sind und werden immer in der Stadt der Musik und Filme bleiben und stattfinden: Los Angels. Doch in diesem Jahr fällt die Veranstaltung etwas anders aus als sonst - aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Die Verleihung wird nämlich in diesem Jahr auf mehreren Bühnen stattfinden - und das weltweit. New York und London, aus diesen Städte wird ebenfalls live zugeschaltet.

In Los Angeles wurde der Bahnhof „Union Station“ gerade frisch umgebaut und restauriert, denn auch dort werden einige historische Momente aufgezeichnet werden. Ein weiterer Ort, in dem die Oscar-Verleihung stattfinden wird, ist das Dolby Theatre. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Hollywood-Stars, wie auch Reporter und zahlreiche andere Gäste, regelmäßig auf Covid-19 getestet, um Infektionen zu vermeiden. Zuschauer wird es in den Hallen aber nicht geben, einen roten Teppich dafür schon.

Wie das ProSieben-Magazin red am Donnerstag, den 22. April berichtete, könnte es sein, dass die Hollywood-Stars und Oscar-Nominierten sogar auf dem roten Teppich eine Maske tragen müssen. Die Reporter:innen müssen die Promis also mit Maske interviewen - Safety First! Wie das Online-Portal VIP.de verrät, wird der Bereich um den Bahnhof „Union Station“ großzügig abgesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Die Oscars 2021 im Live-Ticker: Sendetermine, Ausstrahlung und die Nominierten

In der Nacht vom 25. auf den 26. April findet die 93. Verleihung der Academy Awards in Hollywood/Los Angeles statt. Um 2 Uhr nachts sendet ProSieben live aus Los Angeles die Oscar-Verleihung. Welcher Hollywood-Star bekommt den goldenen Award verliehen? Folgende Stars werden bei der Oscar-Verleihung unter anderem dabei sein: Brad Pitt, Renée Zellweger, Halle Berry, Reese Witherspoon, Angela Bassett, Bryan Cranston und Harrison Ford. Die Awards werden in diesen Kategorien verliehen. Welche Stars bekommen einen Oscar in diesem Jahr verliehen?

Bester Film: The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah, The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Mank, Minari

The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah, The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Mank, Minari Bester Hauptdarsteller : Chadwick Boseman posthum (Ma Rainey‘s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari)

: Chadwick Boseman posthum (Ma Rainey‘s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari) Beste Hauptdarstellerin: Carey Mulligan (Promising Young Woman), Viola Davis (Ma Rainey‘s Black Bottom), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Andra Day (The United States v. Billie Holiday), Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman), Viola Davis (Ma Rainey‘s Black Bottom), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Andra Day (The United States v. Billie Holiday), Frances McDormand (Nomadland) Beste Regie: Thomas Vinterberg (Der Rausch), Chloé Zhao (Nomadland), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank)

Thomas Vinterberg (Der Rausch), Chloé Zhao (Nomadland), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank) Bester Nebendarsteller: Paul Raci (Sound of Metal), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Sacha Baron Cohan (Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Sacha Baron Cohan (Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) Beste Nebendarstellerin: Amanda Seyfried (Mank), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Yoon Yeo-jeong (Minari), Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm)

Amanda Seyfried (Mank), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Yoon Yeo-jeong (Minari), Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm) Bestes Drehbuch: The Father, Borat Anschluss Moviefilm, Nomadland, Der weiße Tiger, One Night in Miami

Die Oscar-Verleihung 2021 im Live-Ticker: Hollywood-Stars und ihre Oscar-Fails

Wer einen Oscar gewinnt, der kann und darf auch stolz auf sich sein. Für ihre Arbeit werden sie mit einem der begehrtesten Awards der Welt ausgezeichnet. Und für so eine Ehre, hält man doch gerne einen besonderen Platz in seinem Haus dafür frei... oder eben auch nicht. Wie red berichtete, kamen einige Hollywood-Stars bei der Frage „An welchem Platz steht dein Oscar?“ regelrecht ins Schwitzen.

Schauspieler Richard Dreyfuss, der in den 70er Jahren in Filmen wie „American Graffiti“, „Der weiße Hai“ und „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ bekannt wurde, hat seinen Oscar an einem ganz bestimmten Ort aufbewahrt: im Kühlschrank. „Einige Leuten halten ihre wertvollsten Dinge in Safes. Aber es ist genau der Ort, bei dem Räuber als erstes gucken werden“, teilt der Schauspieler mit und fotografiert seinen Award neben seinen Wasserflaschen. Witzig!

Jared Leto dagegen hat seinen Oscar verloren. Der Sänger („Thirty Seconds To Mars“) und Schauspieler gewann den begehrten Preis 2014 als bester Nebendarsteller in dem Film „Dallas Buyers Club“. Während eines Umzugs bemerkte er, dass sein goldener Award nicht mehr auffindbar ist. „Ich habe herausgefunden, dass er schon seit drei Jahren verschwunden ist. Ich wusste das nicht - ich glaube nicht, dass mir das jemand sagen wollte. Er könnte irgendwo sein, aber jeder hat auf Schritt und Tritt gesucht. Ich hoffe, er ist in guten Händen, wo auch immer er ist. Wir haben ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen“, gibt er zu. Ups, peinlich! Eine weitere peinliche Aktion leistete sich Schauspiel-Star Al Pacino. Der 80-Jährige nickte während der Golden Globe-Veranstaltung für wenige Sekunden einfach weg. Die Live-Übertragung fand im März 2021 über Zoom statt. Welche großartigen Momente und vielleicht auch Fails bei der 93. Oscar-Verleihung passieren werden, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker.

