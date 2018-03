Oscars 2018: Der Live-Ticker zur 90. Verleihung

Am Sonntag, 4. März, ist es soweit: Im Dolby Theatre in Hollywood findet die 90. Oscar-Verleihung statt. Hier gibt‘s den Live-Ticker zu den Oscars 2018.

In der Nacht zum Montag werden im Dolby Theatre am legendären Hollywood Boulevard zum 90. Mal die Oscars verliehen, das Schaulaufen am Roten Teppich beginnt um 0.45 Uhr unserer Zeit.

In der Kategorie „Bester Film“ gibt es bei den Oscars 2018 insgesamt neun Nominierte - allerdings keinen wirklichen Favoriten.

Als bester Regisseur ist unter anderem Christopher Nolan (“Dunkirk“) nominiert. Für ihn ist es bereits die fünfte Nominierung (“Batman“-Trilogie), bislang konnte Nolan aber noch nie einen Oscar mit nach Hause nehmen.

Als beste Hauptdarstellerin sind unter anderem Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, „Missouri") und Maryl Streep ("Die Verlegerin") nominiert.

Daniel Day-Lewis ist bei den Oscars 2018 in der Kategorie als bester Hauptdarsteller nominiert. Er gewann den Oscar als bislang einziger Schauspieler bereits drei Mal.

Oscars 2018: Wer nimmt die wichtigste Fim-Trophäe mit nach Hause?

>>>TICKER AKTUALISIEREN<<<

23.57 Uhr: Ach ja, bei den Independent Spirit Awards hat übrigens „Get Out“ abgeräumt. Die Spirit Awards zeichnen unabhängige Low-Budget-Filme aus, traditionell werden sie am Vortag der Oscar-Gala verliehen. Das Regiedebüt Jordan Peeles ist auch für den Oscar nominiert. Ein Omen?

23.52 Uhr: Durchs Programm führt heute wieder Steven Gätjen. Zumindest bei Pro Sieben. Bekannte Gesichter eben. So wie auch auf dem Podium, denn dort führt Jimmy Kimmel durch den Abend. So wie im vergangenen Jahr.

23.45 Uhr: Wir dürfen gespannt sein, was sich die Stars so an Fauxpas so leisten werden. Gut, im vergangene Jahr leisteten sich ja die größte Panne keiner der Schauspieler. Außerdem - so berichtet TLC - wollen einige Produzenten ein paar brisante Aussagen zu Trump und seiner angeblichen Affäre Stormy Daniels raushauen. Gossip eben.

23.37 Uhr: Hallo und einen wunderschönen Abend! Der Rote Teppich ist ausgerollt, das Outfit steht, alle Augen sind auf Los Angeles gerichtet. Klar, die Oscars stehen an. Wir informieren Sie hier über die heißesten Outfits, die lässigsten Dankesreden und natürlich über alle Gewinner der 90. Oscar-Verleihung. Viel Spaß!

Oscars 2018: Was Sie alles wissen müssen

Wie bereits im Vorjahr werden auch die 90. Academy Awards von US-Talkmaster Jimmy Kimmel moderiert.

Für Fans des deutschen Films gab es im Vorfeld der Oscar-Verleihung eine herbe Enttäuschung. Das von der Kritik besonders gelobte Drama „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin schaffte es nicht auf die Nominiertenliste.

Was im vergangenen Jahr „La la Land“ mit 14 Nominierungen war, ist in diesem Jahr „The Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“. Der Film von Guillermo del Toro wurde in 13 Kategorien nominiert und gilt in diesem Jahr als der große Favorit.

Oscars 2018: Welche Stars überreichen den begehrten Filmpreis? Die Oscars 2018 stehen kurz bevor und immer mehr Details zu der Preisverleihung werden bekannt gegeben: Welche Stars den begehrten Filmpreis überreichen dürfen. Zum Video

Außerdem wurde der Kriegsfilm „Dunkirk“ von Christopher Nolan (der kurioserweise noch nie einen Goldjungen mit nach Hause nehmen durfte) acht Mal nominiert. Sieben Nominierungen bekam Martin McDonaghs „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“.

Schon die Verkündung der Nominierungen war es eine mittlere Katastrophe, als sich Moderatorin Tiffany Haddish bei ausländischen Namen wiederholt verhaspelte.

Passend zum Thema: Star-Wars-Held Mark Hamill bekommt seinen eigenen Stern

Man darf zudem gespannt sein, wie sich die Stars in der Thematik #metoo oder zu Donald Trumps Politik äußern. Bei den Grammy‘s gab es das eine oder andere Statement.

Lesen Sie dazu auch: Wegen Sex-Vorwürfen? Casey Affleck sagt Oscar-Laudatio ab

Was war bei den Oscars 2017 los?

Im vergangenen Jahr räumten „La la Land“ und „Moonlight“ letztlich ganz groß ab. Das wohl Kurioseste war die Verkündung in der Kategorie „Bester Film“.

Nach Oscar-Panne 2017: Das soll ein weiteres Fiasko verhindern

Fälschlicherweise wurde zunächst „La la Land“ als Sieger gekürt, im Nachhinein bekam „Moonlight“ dann doch den Oscar zugesprochen.

Das sind die Nominierten in den wichtigsten Kategorien der 90. Oscars im Überblick:

Bester Film:

"Dunkirk"

"Die Verlegerin"

"Call Me By Your Name"

"Shape of Water – Das Flüstern des Wassers"

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

"Lady Bird"

"Get Out"

"Die dunkelste Stunde"

"Der seidene Faden"

Beste Regie:

Christopher Nolan ("Dunkirk")

Guillermo del Toro ("Shape of Water – Das Flüstern des Wassers") Greta Gerwig ("Lady Bird")

Jordan Peele ("Get Out")

Paul Thomas Anderson ("Der seidene Faden")

Beste Hauptdarstellerin:

Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Meryl Streep ("Die Verlegerin")

Sally Hawkins ("Shape of Water – Das Flüstern des Wassers")

Margot Robbie ("I, Tonya")

Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Bester Hauptdarsteller:

Gary Oldman ("Darkest Hour")

Daniel Day-Lewis ("Der seidene Faden")

Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name")

Daniel Kaluuya ("Get Out")

Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.")

Beste Nebendarstellerin:

Laurie Metcalf ("Lady Bird")

Mary J. Blige ("Mudbound")

Allison Janney ("I, Tonya")

Octavia Spencer ("Shape of Water – Das Flüstern des Wassers")

Lesley Manville ("Der seidene Faden")

Bester Nebendarsteller:

Willem Dafoe ("The Florida Project")

Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Richard Jenkins ("Shape of Water – Das Flüstern des Wassers")

Christopher Plummer ("Alles Geld der Welt")

Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Bester fremdsprachiger Film:

"Eine fantastische Frau" (Chile)

"The Square" (Schweden)

"Loveless" (Russland)

"The Insult" (Libanon)

"Körper und Seele" (Ungarn)

fs