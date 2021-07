Norwegische Königsfamilie trägt Trauer: Sie erinnert an die Opfer der Anschläge

10. Jahrestag der Anschläge

+ © Geir Olsen/dpa Ein schwerer Gang für das Kronprinzenpaar: Mette-Marit und Haakon zeigen ihre Anteilnahme. © Geir Olsen/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

In bewegenden Gedenkfeiern hat die norwegische Königsfamilie der Opfer gedacht, die auch zehn Jahre nach den Anschlägen von Utøya und Oslo unvergessen bleiben.

Oslo – Der 22. Juli 2011 hat sich ins Gedächtnis der Norweger gebrannt. Vor zehn Jahren verloren 77 Menschen, darunter viele Jugendliche, bei den Anschlägen auf der Insel Utøya und in der Hauptstadt Oslo ihr Leben. Am Jahrestag erinnert die norwegische Königsfamilie an die unschuldigen Anschlagsopfer*.

Kronprinz Haakon (48) und Kronprinzessin Mette-Marit (47) kehrten an den Ort des Geschehens zurück. Im Osloer Regierungsviertel nahmen sie an einer Trauerfeier teil, dort starben acht Menschen durch eine Autobombe von Attentäter Anders Behring Breivik (42). Sichtlich bewegt legte das Kronprinzenpaar vor dem Denkmal für die Todesopfer einen Kranz nieder.

König Harald V. (84) und Königin Sonja (84) besuchten kurze Zeit später einen Gedenkgottesdienst in der Osloer Kathedrale, bei dem ein wichtiges Zeichen für Toleranz gesetzt wurde. Mitglieder verschiedener Religionen zündeten für die Opfer und Betroffenen Kerzen an.

Im Anschluss an einen Gottesdienst in der Hole Kirche in Røyse reiste Kronprinz Haakon gemeinsam mit seiner Ehefrau und Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (17) auf die Insel Utøya, wo eine emotionale Gedenkfeier abgehalten wurde. Den Abschluss des Gedenktags bildet eine nationale Gedenkveranstaltung in der Osloer Spektrum-Arena. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.