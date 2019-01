Nina Eichinger: Gewagtes Dekolleté sorgt für Filmball-Eklat - und jetzt brüstet sie sich damit

Moderatorin Nina Eichinger zeigte sich auf dem roten Teppich freizügig - und Viktoria Lauterbach unterbrach sogar ein Interview, um sich ihren Ausschnitt genauer anzusehen.

Update vom 29. Januar 2019: Das Dekolleté von Nina Eichinger ist großes Gesprächsthema nicht nur in der Münchner Klatsch-Welt. Das weiß auch die 37-Jährige selbst. Sie postete bei Facebook ein Foto mit der Schlagzeile „So heiß war der Filmball“. Mit dieser war ein Plakat der tz an einem Zeitungskasten betitelt.

„Das Kleid war wohl ein Hit“, lacht sie. „Danke an #aigner und an #thomasjirgens für die wunderschönen Ohrringe!!!“, ergänzt sie.

Und womöglich nicht ohne Ironie schreibt sie: „Ich glaube wir haben die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Bienen gelenkt!!“ Was sie meint: Mehrere Promis appellierten, an dem Volksbegehren zur Bienenrettung teilzunehmen. Auch Nina Eichinger zählt zu den Botschaftern. Doch über Tierrettung diskutierten am Ende vielleicht etwas weniger Leute als über Eichingers Mammut-Ausschnitt.

+ Absoluter Blickfang: das Dekolleté von Nina Eichinger. © dpa / Tobias Hase

„Sehr viel Holz vor der Hütte“ - Moderatorin Nina Eichinger mit gewagtem Dekolleté

Unser Artikel vom 27. Januar 2019:

München - Am Samstagabend tummelten sich Stars und Sternchen auf dem roten Teppich in München auf dem Deutschen Filmball. Die Benefizveranstaltung wird von den Spitzenorganisationen der Filmwirtschaft e.V. organisiert, um Geld für die Deutsche Filmkünstler-Nothilfe zu sammeln.

Seit 1974 findet die Gala jährlich im Hotel Bayerischer Hof in München statt und gilt als Jahreshöhepunkt der Branche. Auch dieses Jahr konnte wieder eine Auswahl wunderschöner Abendkleider bewundert werden, die teilweise auch sehr freizügig waren ...

+ Nina Eichingers Dekolleté wurde zum Gesprächsthema. © dpa / Tobias Hase

Viktoria Lauterbach bewundert Nina Eichingers „Holz“ auf Münchner Filmball

Besonders Moderatorin Nina Eichinger ließ tief blicken. Mit einem sehr tiefen Ausschnitt verzauberte die 37-Jährige die Fotografen. Und nicht nur die: Viktoria Lauterbach unterbrach sogar ein Interview, um einen genaueren Blick auf das beachtliche Dekolleté von Eichinger zu werfen! „Die Nina hat auch sehr viel Holz vor der Hütte“, sagt sie noch und will dann mehr sehen. Die kuriose Szene können Sie hier im Video sehen:

Lesen Sie außerdem: Heiner Lauterbach schaut verwirrt: Was macht die Münchner Feuerwehr auf dem roten Teppich?

Lesen Sie auch:Fürstin Gloria von Thurn und Taxis: Krebs-Drama um ihre Schwester Maya