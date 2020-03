Wow! Neymar und ProSieben-Moderatorin turteln in Paris - was läuft da?

Bereits mehrere Male wurde ProSieben-Moderatorin Janin Ullmann an der Seite von Fußball-Weltstar Neymar gesehen. Spekulationen über eine mögliche Beziehung heizen die beiden auf Instagram sogar an.

Paris - Auf ProSieben moderiert Janin Ullmann (38) die Erfindershow „Das Ding des Jahres“. Privat könnte sich auch gerade das Ding des Jahres im Leben der 38-Jährigen anbahnen. Denn Ullmann wurde in den vergangenen Wochen mehrmals an der Seite eines absoluten Fußball-Megastars gesichtet. Kein geringerer als der brasilianische Weltklasse-Stürmer Neymar (28) spielt neuerdings eine Rolle im Leben der Moderatorin.

Janin Ullmann und Neymar: Bereits mehrmals zusammen gesichtet

Wie Bilder bei mehreren Medien zeigen, saß die zehn Jahre ältere Blondine am Wochenende in Paris neben Neymar auf der Tribüne des französischen Tabellenführers Paris Saint-Germain. Der Stürmer war wegen einer roten Karte gesperrt und konnte deshalb nicht selbst auf dem Spielfeld stehen.

Wie die Bild-Zeitung online (Bezahlinhalt) berichtet, soll Neymar die deutsche TV-Moderatorin im Anschluss an die Partie sogar seinen Mannschaftskollegen im Restaurant „Giuse Trattoria“ vorgestellt haben.

Kennengelernt hätten sich die zwei am 13. Februar, als Neymar, der auch optisch gern für Überraschungen sorgt, in Düsseldorf seine Modemarke präsentiert hatte. Janin Ullmann moderierte damals die Veranstaltung, so Bild.

Janin Ullmann: „Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt“

Nur einen Tag später, am Valentinstag, postete Ullmann dann ein Selfie mit Neymar auf Instagram*. Dazu schrieb sie unter der Ortsangabe „Love“: „He asked me an I said yes. Happy valentines day“, postete sie mit einem Herz- und Diamantring-Emoji (übersetzt: „Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt“).

Ob dieser Post tatsächlich bedeutet, dass die beiden sich verlobt haben, ist eher zweifelhaft. Denn auch der Fußballer hat Ullmanns Foto kommentiert, allerdings mit Tränen lachenden Smileys. Gut möglich, dass sich die beiden mit diesem Post nur einen Spaß erlaubt haben.

Ullmann und Neymar: Follower spekulieren über Beziehungsstatus

Dass sie in den vergangenen Tagen öfters an der Seite des Fußballers zu sehen war, ist auch Ullmanns Followern aufgefallen. „Was geht denn eigentlich bei dir und @neymarjr?? So oft wie man euch zu zweit sieht. Habe ich da etwas verpasst?“, fragt ein User. „Is Neymar's new girlfriend?“ (übersetzt: „Ist das Neymars neue Freundin“) fragt ein anderer ganz direkt. Und auch wir sind gespannt.

Selbst Prominente wie Judith Rakers oder Jochen Breyer konnten sich Kommentare nicht verkneifen. Rakers schmückte ihren Kommentar mit Emojis. Breyer gratulierte den beiden sogar. Auch die Schauspieler Edin Hasanovic oder Susan Sideropolus ließen ihren Gedanken unter dem Post.

Die Fernsehmoderatorin war zuletzt mit Kostja Ullmann liiert, mit dem sie im Jahr 2016 vor den Traualtar trat. Doch zwei Jahre später gab das Paar seine Trennung bekannt.

