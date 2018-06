Neuer Look und viel Haut: Wird Vanessa Mai zum „Bad Girl“?

Das Warten bis zu ihrem neuen Album versüßt Vanessa Mai ihren Fans mit freizügigen Schnappschüssen und knappen Outfits. Ihr neuer Look sorgt dabei auch für Diskussion.

Die Fans von Vanessa Mai sind von der Schlagersängerin einfach nur begeistert. Mit jedem Foto in den sozialen Netzwerken erntet sie tausende Likes und Kommentare. Dabei zeigt sich Mai immer wieder sehr freizügig. Ihrer Schlager-Kollegin Helene Fischer macht sie jedenfalls nicht nur musikalisch große Konkurrenz. Um ihr neues Album, das im August erscheinen soll, erfolgreich zu vermarkten, greift die 26-Jährige zu einer altbekannten Strategie: „Sex sells“.

Nachdem sie vor ein paar Wochen ein Oben-Ohne-Foto veröffentlicht hat, sorgt sie auch mit ihrem aktuellen Posting für viel Aufmerksamkeit. Die Botschaft ihres neuen Albums ist klar: #zeitfürschlager und #schlussmitschubladendenken. Diese Hashtags finden sich seit einiger Zeit unter ihren freizügigen Bildern.

„Es ist definitiv Zeit für Schlager!“: Fans von klarer Botschaft begeistert

Das aktuelle Foto auf Instagram zeigt einen Schnappschuss bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Musikvideo. Dabei präsentiert sich Mai in einem neuen Look. Untenrum trägt sie Boots und eine weite Hose, während ihren Oberkörper nur ein gelber Sport-BH mit der Aufschrift „Schlager“ ziert. Lässig sitzt sie auf einem Ledersessel und guckt cool in die Kamera. „Was dagegen?“ schreibt sie darunter.

Was dagegen? #zeitfürschlager Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) am Jun 21, 2018 um 3:55 PDT

Die 26-Jährige bringt auf jeden Fall frischen Wind in die Schlagerszene und den meisten Fans gefällt das auch. Neben zahlreichen Komplimenten über ihr Outfit gefällt dieser Followerin Mais Einstellung besonders gut: „Es ist definitiv Zeit für Schlager, die anderen sollen doch reden was sie wollen! Schlager ist mittlerweile alles andere als uncool und da hast du ne Menge zu beigetragen!“

Auch negative Reaktionen auf neuen Look

Für den ein oder anderen ist der „Bad Girl“-Auftritt der Sängerin aber zu viel. „Dann zieh dich auch Schlager an, nicht Ghetto,“ heißt es in einem Kommentar. Ein andere Fan findet: „Zeit, dass du wieder so wirst, wie du am Anfang deiner Karriere warst... Schade“.

Auch bei Helene Fischers aktueller Tour kann man sich durchaus fragen:Ist das noch Schlager? Videomitschnitte eines Konzerts erinnern eher an ein Hip-Hop-Festival. Genau wie Vanessa Mai setzt auch sie auf Instagram viel nackte Haut ein. Ihre Fans spannte sie tagelang mit einem Countdown zu ihrer Tournee auf die Folter. Jeden Tag gab es ein kurzes Video, das von Tag zu Tag freizügiger wurde.

Rubriklistenbild: © dpa / Soeren Stache