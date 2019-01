Neuer Job: Sarah Lombardi geht zu „Miss Germany“

Da dürfte auch Pietro Lombardi große Augen machen: Seine Ex Sarah wird nach ihrer Teilnahme an der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ bei der Wahl zur „Miss Germany“ dabei sein.

Rust - Derzeit fasziniert Popsängerin Sarah Lombardi (26) das Publikum der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ mit faszinierenden Küren. Doch schon im Anschluss an das Finale hat sich die Popsängerin für die Wahl der nächsten „Miss Germany“ verpflichten lassen. Nein, nicht etwa als Teilnehmerin, sondern als Jury-Mitglied werde sie die neue Schönheitskönigin wählen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Rust bei Freiburg mit. Lombardi, die Anfang des Jahres in der Fernsehshow von Sat.1 startete, engagiere sich erstmals für „Miss Germany“.

Das sind die Jury-Mitglieder der „Miss Germany“-Wahl 2019

Neben Sarah Lombardi sitzen in der Jury den Angaben zufolge unter anderem der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und die britische Tänzerin Nikeata Thompson („Germany's Next Topmodel“).

Die neue „Miss Germany“ wird am 23. Februar im Europa-Park in Rust gewählt. Im Finale stehen den Angaben zufolge 16 junge Frauen aus ganz Deutschland. „Miss Germany“ ist laut Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Gewählt wird jährlich.

Die wichtigsten News rund um die aktuelle Folge von „Dancing on Ice“ gibt es hier.

Tiefschlag von Sarah Lombardi: Pietro muss diese offenen Sätze jetzt verkraften

Die offizielle „Miss Germany“-Homepage.

dpa/va