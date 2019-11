Nazan Eckes im Mega-Kleid - eine pikante Frage bleibt allerdings offen

Zu den Promis, die beim Bambi 2019 durch ihre Outfits auffielen, zählt auch Nazan Eckes. Ihr Kleid warf eine Frage auf.

Nazan Eckes war bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden und hielt eine Laudatio.

Ihr Kleid wurde zum großen Blickfang.

Auch verschiedene Promis schwärmen.

Baden-Baden - So mancher Promi hat sich die Bambi-Verleihung ganz dick im Kalender angekringelt. Und hebt sich sein spektakulärstes Outfit für die Gala auf. Deswegen war es kein Wunder, dass nicht nur die Stars selbst am Donnerstag (21.11.) in Baden-Baden zum Gesprächsthema wurden. Sondern auch deren Roben.

Video: Nazan Eckes beerbt Birgit Schrowange bei RTL Extra

Das trifft auf Shirin David zu, die fremde Hilfe für ihr spektakuläres Outfit brauchte. Und auch für Lena Meyer-Landrut, deren Stoff obenrum offenbar durchsichtig war.

Für einen Wow-Moment sorgte auch Nazan Eckes auf der Bühne. Die 43-Jährige trug ein höchst auffälliges Kleid. Das sie auch bei Instagram zelebriert. „FELL IN LOVE WITH THIS DRESS. DANKE Piookan für dieses Wahnsinnskleid, das in wochenlanger, liebevoller Handarbeit entstanden ist“, schreibt Nazan Eckes dazu.

Nazan Eckes: Kleid kommt bei Fans bestens an - und auch Kolleginnen reagieren

Bei den Fans von Nazan Eckes kommt das Ganze bestens an: „Boa wow“, „Absolut atemberaubend“, „Pretty Woman“, „Wow, wunderschöne Frau“ und „Eine wahnsinnshübsche Lady in einem atemberaubenden Kleid“, heißt es in den Reaktionen. Die anderen Promis sehen‘s genauso. Auch mehrere Kolleginnen haben das Foto nämlich nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch kommentiert. „Top Look! Top Auftritt!“, findet Frauke Ludowig. Und „Umwerfend“, konstatiert Birgit Schrowange.

Nazan Eckes: Fan will wissen: „Wie immer nichts drunter?“

Doch das Outfit wirft offenbar auch eine Frage auf. Besser gesagt dessen gaaaaanz langer Beinschlitz. „Wie immer nichts drunter?“, will ein Fan wissen. Dass er auf Anhieb keine Antwort von Nazan Eckes bekommt, ist wenig überraschend.

Auch bei Bambi-Kollegin Alena Gerber wurde spekuliert, ob sie auf Unterwäsche verzichtet hat. Die 30-Jährige hat die Frage danach unserer Onlineredaktion tatsächlich auch beantwortet.

Nazan Eckes hielt beim Bambi übrigens die Laudatio für Star-YouTuberin und -Sängerin Shirin David.

lsl.