Nathalie Volk (23) über Frank Otto (62): „Haben geheiratet, aber ...“

Sind Ex-Kandidatin Nathalie Volk und Millionärs-Freund Frank Otto verheiratet? Nach wochenlanger Spekulation klärt das Model nun auf, offenbart jedoch ein Problem.

Hat Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (23) ihren Freund Frank Otto (62) geheiratet.

(23) ihren Freund (62) geheiratet. Das junge Model und der Hamburger Millionär sind seit 2015 ein Paar, seit 2018 verlobt.

Nun klärt die 23-Jährige auf.

Update vom 15. April 2020: Sind sie nun verheiratet oder nicht? Ex-GNTM-Star Nathalie Volk und ihr Millionärs-Freund Frank Otto sorgten in der Vergangenheit trotz vermeintlich eindeutiger Bilder nicht abschließend für Klarheit (siehe Erstmeldung). Nun hat das Model jedoch jegliche Spekulationen beendet - und Klartext über die Beziehung mit dem 62-Jährigen gesprochen.

Im Interview mit RTL sagte die 23-Jährige: „Frank und ich haben schon in Amerika geheiratet, aber der Ehevertrag ist noch nicht offiziell.“ Daran müsse noch gearbeitet werden, „durch die ganze Corona-Krise und das Hin-und-Her-Reisen mit dem Studieren ist es noch nicht dazu gekommen.“ Ob es in Zukunft dazu kommen wird, ließ Volk insgesamt offen, betonte aber, dass die beiden „aktuell zufrieden sind so wie es ist.“

Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk und Frank Otto überraschen mit eindeutigen Bildern auf Instagram

Erstmeldung vom 4. Februar 2020: München - Das Model Nathalie Volk (23) und ihr langjähriger Millionärs-Freund Frank Otto (62) haben sich offenbar das Ja-Wort gegeben. Diesen Eindruck erwecken jetzt zumindest romantische Bilder auf Volks Instagram-Account. Kennengelernt hatten sich die beiden kurz nachdem sich Volk bei Germany‘s Next Topmodel (GNTM) einen Namen gemacht hatte - sie kam bis in Halbfinale und landete schlussendlich auf Platz vier. Seit 2015 sind sie offiziell ein Paar - seit 2018 verlobt. Jetzt turteln die beiden wie frisch verliebt und in eindeutigen Posen auf Bildern, die Volk auf Instagram teilt.

Geheiratet haben die beiden offenbar am 2. Februar, denn das Datum hat Volk zu einem ihrer Bilder hinzugefügt. Als Ort hat Volk Nashville, Tennessee, in den USA genannt. Mehr Information gibt es von dem jungen Model nicht. Offiziell schreibt sie auch nichts von der Heirat. Doch die Bilder sollen offensichtlich eine Nachricht senden: Nathalie Volk trägt auf den Bildern einen eleganten taillierten weißen Anzug. Otto trägt einen Cut und dazu eine gestreifte Hose. Hand in Hand laufen Volk und Otto durch einen rosa-roten Rosenblätterregen, küssen sich vor einer Rosenblütenwand oder Otto umarmt Nathalie Volk fürsorglich vor einer sonnengelben Villa mit griechischem Säulengang.

Volks Bilder werden von ihren Fans vielfach kommentiert. Nathalie Volk erhielt Glückwünsche und Komplimente. „Herzlichen Glückwunsch“ und „Alles Gute euch beiden“, schreiben zahlreiche Nutzer.

Nathalie Volk und Frank Otto: Hat das 23-jährige Model ihren Millionär geheiratet?

Auch Otto postete ein Foto von sich und seiner Nathalie. Nathalie sitzt dabei in ihrem weißen Anzug neben Otto am Tisch. Sie trägt ein glitzerndes Diadem und eine mit glitzernden Steinen besetzte Kolibri-Brosche. So eindeutig wie ihre Bilder ist sein Post auf Instagram aber nicht. Wahrscheinlich erhält er deshalb nicht so viele Glückwünsche, wie seine junge Partnerin. „Deine Tochter ist wunderschön“, schrieb ein Nutzer unter Ottos Post - und spielt damit auf den Altersunterschied zwischen Otto und Volk an. Doch die beiden haben sich ähnlichen Anmerkungen bereits mehrmals in der Öffentlichkeit gestellt - und immer wieder betont, dass sie die rund 40 Jahre zwischen ihnen nicht als Hindernis wahrnehmen. Zahlreiche Fans komplementierten Volk und Otto. „Ihr seht zusammen so toll aus“, schreibt ein Fan.

EX-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk in Weiß und im Rosenregen: Romantische Bilder mit Millionär Frank Otto (62)

Volk hat sich in den Jahren mit dem erfolgreichen Medienunternehmer entwickelt. Sie hatte internationale Model-Jobs und diverse Talk-Show und andere Fernsehauftritte. Die ehrgeizige junge Frau liebt es, sich einen unvergesslichen Namen zu machen. Nicht zuletzt, durch ihr extravagantes Auftreten und ihre Streitlust. So gewann sie neben GNTM auch Fans bei „Goodbye Deutschland“ und im Dschungelcamp 2016, woraufhin ihre Mutter massive berufliche Probleme bekam. Als es um ihre Hochzeit ging, hat sich das Model offenbar nicht mit den magischen Worten „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ verabschiedet, sondern schlicht „Ja“ gesagt. Und das, obwohl Nathalie Volk bereits seit zwei Jahren an der amerikanischen Ostküste lebt und Design studiert - meilenweit entfernt, von Otto, der weiterhin in Hamburg residiert.

Wo die Model-Studentin und ihr Millionär nun leben werden, gaben die beiden noch nicht bekannt. Auch nicht, ob Volk ihren Nachnamen ändert. Es könnte aber schon bald Nachwuchs geben. Das berichtet bz-berlin.de. Denn im vergangenen Sommer soll Nathalie Volk auf die entsprechende Frage geantwortet haben, dass sie sich Kinder mit Frank Otto wünsche „bald“, wie sie betonte.

Doch nach den glücklichen Fotos auf Instagram folgte knapp eine Woche später eine Schock-Nachricht für die 23-Jährige. Nathalie Volk hat Krebs. Doch sie bleibt stark und wird kämpfen. Hoffnung schöpfen kann sie dabei aus der Geschichte von Laura Bräutigam. Die 20-Jährige nahm ebenfalls einst bei GNTM-Teil und erkrankte später an Krebs. Nach nur einem Jahr konnte sie ihn besiegen und ist jetzt sogar schwanger.

Rubriklistenbild: © dpa / Imagespace