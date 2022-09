Luxusvilla mit riesigem Pool: Claudia Norberg zieht zurück in Nähe von Ex Michael Wendler

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Claudia Norberg vermietet aktuell ihre 1600 Quadratmeter Luxusvilla für 270 Euro die Nacht. © floridarentals.com & IMAGO / STAR-MEDIA

Claudia Norberg ist frisch getrennt. Damit es ihr alleine nicht allzu langweilig wird, holt sie sich ab sofort Gäste in ihre Luxusvilla in Cape Coral, Florida. Ihre Villa vermietet sie aktuell bei Airbnb und anderen Anbietern für 270 Euro die Nacht.

Cape Coral, Florida – Nach ihrem Liebes-Aus mit Barron D. ist Claudia Norberg (51) wieder Single. Grund zur Traurigkeit hat sie allerdings nicht, wenn man sich ihr frisch renoviertes Luxus-Anwesen in Cape Coral anguckt. Diese Villa besaß sie schon vor ihrer Beziehung zum Schrotthändler und vermietet diese nun über Airbnb und floridarentals.com für einen stolzen Preis.

Claudia Norberg vermietet Luxusvilla in Cape Coral

Für 270 Euro die Nacht kann man sich die Luxusvilla von Claudia Norberg mieten. Damit Gäste aber nicht nur für eine Nacht bleiben, beträgt die Mindest-Mietdauer ganze fünf Übernachtungen. Die Villa umfasst drei Schlafzimmer mit Queensize- und Hochbetten und zwei Badezimmer bieten genug Platz für sechs Gäste.

Claudia Norberg ließ ihre Villa in Cape Coral komplett renovieren – sechs Gäste haben darin Platz © floridarentals.com

Eine offene Küche führt direkt ins Wohnzimmer, wo man auf die große Poollandschaft blicken kann. Am Pool hat man die Wahl, ob man sich auf einer einzelnen Liege sonnen möchte, oder doch lieber auf einem großen Bett im Schatten entspannen will. Eine kleine Fitness-Ecke ist dort ebenfalls zu finden. „Genießen Sie einen Traumurlaub in einem komplett renovierten, 1.600 Quadratmeter großen Haus in unmittelbarer Nähe zum Strand im Zentrum von Cape Coral“, preist Claudia Norberg ihre Villa bei Airbnb an.

Claudia Norbergs „Poolhouse“ in Cape Coral Die Luxusvilla der Wendler-Ex zählt definitiv zu den teureren Objekten bei Airbnb. Vergleichbare Villen liegen zwischen 100 und 200 €. Claudia Norbergs Poolhouse ist mit 270 € schon in der obersten Preisklasse.

Wendler-Ex vermietet 1.600-Quadratmeter-Villa mit XXL-Pool

Alleine die Veranda hat schon so viel Platz wie eine durchschnittliche Zweizimmerwohnung in Deutschland. 68 Quadratmeter misst die Fläche ohne Pool. Das Pooldeck alleine ist knapp 1.000 Quadratmeter groß. Dieses soll laut Angaben von Claudia Norberg „jede Woche von einer professionellen Poolfirma gereinigt“ werden. Damit man auch den Abend im Pool genießen kann, gibt es selbstverständlich auch eine separate Beleuchtung.

Ob Claudia Norberg irgendwann selbst in die Luxusvilla zieht, bleibt abzuwarten. Erstmal möchte sie durch die Vermietung ein wenig Geld verdienen. Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) müssen bei ihrem neuen Haus auf jeglichen Luxus verzichten. Sie haben weder einen Pool, noch einen schönen Ausblick. Verwendete Quellen: bild.de & airbnb.de