Nächster Blickfang-Post: Lena Meyer-Landrut im heißen Underboob-Look

Nach dem Unterwäsche-Foto postete Lena Meyer-Landrut anlässlich der neuen Kollektion in ihrem Lena-Shop ein freizügiges Underboob-Bild auf Instagram.

Update vom 30. April: Anlässlich der neuen Kollektion in ihrem „Lena Shop“ postete Lena Meyer-Landrut am Montag in ihrer Instagram-Story ein Foto von sich im mehr als knapp geschnittenen Oberteil. Der sogenannte „Underboob“, wie derartige Tops genannt werden, die die Brüste nicht komplett verdecken, war erwartungsgemäß ein gelungener Blickfang. „We are online with @thelenashop“ war zu dem freizügigen Foto zu lesen.

+ Dieses Bild postete Lena Meyer-Landrut am Montag in ihrer Insta-Story. © Instagram-Story Lena Meyer-Landrut

Nicht nur ihr neues Album „Only Love, L“, das Anfang April herauskam und direkt auf Platz zwei der Charts eingestiegen ist, sorgt für positives Feedback bei den Fans. Auch ihre eigene Modelinie kommt gut an. Der lässig-sportliche Look findet sich in Hosen, Hoodies, T-Shirts und Unterwäsche wieder.

Aktuell machen sich Fans große Sorgen um Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin musste aufgrund starker Schmerzen den TV-Dreh zu "Inas Nacht" in Hamburg urplötzlich abbrechen

Lena Meyer-Landrut in heißer Wäsche - doch Fans sind beunruhigt

Update vom 27. April: Neuer Tag, neues laszives Lena-Posting: Die Sängerin präsentiert sich ihren Fans in knapper Unterwäsche. Die meisten Follower sind begeistert, finden Lena und die Wäsche „wunderschön“, bemerken durchaus positiv, dass der „BH zur Haarfarbe passt“. Es gibt aber auch einige, die sich Sorgen machen: „Warum bist du denn so dünn“, fragt ein Fan beunruhigt. „Man sieht die Rippen“, kommentiert ein anderer. Der nächste hat auch gleich eine Lösung im Angebot: „Ohhhh. Komm, ich lade dich mal zum Essen ein. Neee riesengroße Pizza ist genau das, was du brauchst.“

News vom 26. April: Lena Meyer-Landrut: Langes Haar und völlig aufgebrezelt

Echt jetzt? Ist sie völlig durchgedreht? Lena Meyer-Landrut überrascht - und schockt - ihre Fans mit einer völlig neuen Optik. Die Haare hüftlang, dazu ist sie total aufgebrezelt. Und nicht wiederzuerkennen! So richtig zum Vorteil dürfte sie sich nach Ansicht vieler hier eher nicht entwickelt haben:

Meint Lena Meyer-Landrut das ernst? Nee, zum Glück nicht. Das wird schnell klar. Der Look ist eher ironisch gemeint. Darauf deutet auch ihr Kommentar dazu hin. „Hier ein ganz normales Bild von mir an einem gewöhnlichen Sonntagnachmittag ganz ungestellt, ungeschminkt und 100% authentisch. Hihi“, witzelt sie.

Nicht alle Fans wollen sich an die Optik, die sie für „The Voice Kids“ wählte und die sie selbst als „aufgetüdelt“ bezeichnet, gewöhnen. „Das sieht ein wenig billig aus, bitte entschuldige“, heißt es etwa. „Sieht echt doof aus mit den Haaren, vorher war viel besser, Lena“ ebenso. „Mit den langen Haaren schaust du ein wenig aus wie Kim Kardashian“, meint ein weiterer Follower. Und einer wird sogar RICHTIG fies: „Meine Lieblings-Figur bei Adams Family.“

Lena Meyer-Landrut fühlt sich bei dem Look eher nicht von einer Gruselserie inspiriert und auch nicht von Kardashian. „Channeling my inner Cher“, schreibt sie in der Story zu ihrem Anblick und spackt dazu zu „Believe“ von Cher ab.

Also alles nur ein großer Spaß. Der, glücklicherweise nach Ansicht vieler Fans, bald wieder vorbei ist.

Weniger lustig fand Lena Meyer-Landrut im ersten Moment, dass sich Schmuddel-Content in ihre Instagram-Story verirrt hat.

Lena Meyer-Landrut: Spannender neuer Look - Sängerin ziemlich verändert

Unser Artikel vom 20. April 2019:

Berlin - Wer ist diese Frau? Nun, so weit, diese Frage zu stellen, werden wohl die wenigsten Fans von Lena Meyer-Landrut gehen. Aber wie sie in ihrer Instagram-Story vom Karfreitag auftritt, sorgt doch zumindest für einen Huch-Moment. Denn gleich in mehrerlei Hinsicht weicht sie von ihrem üblichen Look ab.

Aber von vorne: Es gibt zunächst eine Szene, in der Lena Meyer-Landrut ihre „Reisegruppe“ durchzählt. Das macht sie öfter. Dabei ruft sie alle, die mit im Raum sind, mit dem Begriff „Reisegruppe“ auf, ihren Namen in die Video-Kamera reinzurufen und macht selbst den Abschluss: „Leni, check!“

Lena Meyer-Landrut mit Brille und streng zusammengebundenen Haaren

Bemerkenswert dabei ist aber ihr Look. Erstens: Sie trägt zur hellen Strickjacke die Haare streng zusammengebunden. Das macht sie höchst selten - auf fast allen aktuellen Instagram-Bildern zeigt sie sich mit offener Frisur - oder eher mit lockerem Zusammenbinden. Viel auffälliger aber: die Brille! Ja, Lena hat Gläser auf der Nase. Ein sehr ungewohnter Anblick.

+ Lena Meyer-Landrut mit Brille und strenger Frisur. © Screenshot

Wie der Express einst berichtete, ist Lena weitsichtig. Sie behilft sich aber überwiegend mit Kontaktlinsen. Ist das etwa passé und Lena setzt auf Brille? In der Vergangenheit war sie nur ganz selten mit Gestell zu sehen, und wenn, dann galt die Brille bei ihr nicht selten als Accessoire oder als Gag. Etwa, als sie sich 2018 für ein Selfie die Brille ihres Damals-noch-Freunds Max klaute.

Vier Stunden nach dem „Reisegruppe“-Fragment in ihrer Story war die Brille wieder weg, da ging es an ein Shooting mit „The Voice Kids“-Kandidaten. Aber: Danach trägt Lena Meyer-Landrut dann plötzlich doch wieder Brille.

Lena Meyer-Landrut: Trägt sie die Brille nun dauerhaft?

Als sie singend im Rolling-Stones-Shirt auf die Straße tritt, sind sowohl die Brille als auch die streng zusammengebundenen Haare zurück. Und damit der „Lehrerinnen-Klischee-Look“ (den natürlich die wenigsten Lehrerinnen so tragen).

+ Und wieder dieser Look! © Screenshot

Hätten Sie diese Dame erkannt, wenn Sie an ihr vorbeikommen? Und: Ist das ihr neuer Look oder alles nur vorübergehend? Die Fans dürfen gespannt sein ...

