Nacht-Baden in Dresdner Schwimmbad: Tote Hosen entschuldigen sich mit toller Aktion

Nächtlicher Badespaß mit Folgen: Für die unerlaubte Abkühlung in einem Dresdner Freibad steht Campino, dem Sänger der „Toten Hosen“, jetzt mächtig Ärger ins Haus.

+++Update vom 06.06.2018+++

Die Toten Hosen haben für ihren nächtlichen Freibadbesuch in Dresden um Vergebung gebeten und wollen dem Bad 5000 Euro spenden. „Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und werden uns bemühen, die Öffnungszeiten einzuhalten. Campino und Die Toten Hosen“, endet das Schreiben an die Dresdner Bäder GmbH, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Man habe sich ja eigentlich fest vorgenommen, die Öffnungszeiten einzuhalten, schreibt die Band weiter. Nach dem Auftritt im Fußballstadion am Samstag sei das benachbarte Freibad aber bereits geschlossen gewesen, und der Tourplan habe es nicht zugelassen, zu warten, bis es wieder öffnet. Die Bäder GmbH deutete an, die Sache damit auf sich beruhen lassen zu wollen.

Ärger für „Tote Hosen“-Sänger Campino: Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Dresden - Vor kurzem wurde für Campino (55) noch das Bundesverdienstkreuz gefordert, nachdem er in einem mutigen Auftritt bei der Echo-Verleihung 2018 Stellung bezogen hatte. Nun macht der Sänger der Band „Die Toten Hosen“ weniger positive Schlagzeilen. Dieses Bild könnte ihn und einigen Fans teuer zu stehen kommen:

Die Toten Hosen hatten am Sonntagmorgen auf dem offiziellen Twitter-Account unter dem Kommentar „Sonntag, 1:54 Uhr Baden gehen in Dresden...“ ein Foto von Campino in Badehose mit zwei Frauen gepostet.

Nun hat die Dresdner Bäder GmbH den Sänger und einige Fans wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Die Gruppe habe sich nach dem Konzert der Punkrock-Band Die Toten Hosen am Samstagabend im Stadion nach 1.00 Uhr unerlaubt Zutritt ins benachbarte Freibad verschafft, teilte das städtische Unternehmen am Montag mit. Für Hosen-Sänger Campino & Co. gebe es keinen Sonderstatus, betonte Geschäftsführer Matthias Waurick. Es werde kein Unterschied gemacht zwischen Prominenten und Unbekannten.

Wie Band und Gäste nach dem Konzert vom Stadiongelände ins kühle Nass gekommen sind, muss nach Angaben der Bäderbetriebe die Polizei klären. Nach ersten Erkenntnissen hätten sie keine Schäden im Freibad verursacht. Das Management der Band äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

dpa/va

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter Die Toten Hosen