Causa Rammstein und Till Lindemann: Hundeprofi Martin Rütter sendet Nachricht an Kayla Shyx

Von: Jonas Erbas

Kayla Shyx zählt zu den größten Kritikerinnen von Rammstein-Sänger Till Lindemann. Zuspruch erhält die Influencerin nun von Hundeprofi Martin Rütter.

Berlin – Gegen Influencerin Kayla Shyx (21) konnte Till Lindemann (60) jüngst vor Gericht einen Teilsieg verbuchen, doch aufgeben möchte die YouTuberin noch lange nicht – obwohl sie die Urteile als „Schlag ins Gesicht“ empfindet, wie sie unter ihrem neusten Instagram-Video schreibt. Für den Rammstein-Sänger gilt trotz der schweren Vorwürfe, die Ende Mai aufkamen, nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Nach Gerichtsurteil pro Till Lindemann: Kayla Shyx erntet Zuspruch von Martin Rütter

Doch in der Causa Till Lindemann zeichnen sich seit Monaten immer deutlicher zwei Lager ab: diejenige, die sich mit den mutmaßlichen Opfern solidarisieren und diejenigen, die weiterhin eisern hinter dem Rammstein-Sänger stehen. Als besonders hartnäckige Kritikerin hat sich Kayla Shyx erwiesen, die nun Äußerungen ihres YouTube-Videos zu den Vorwürfen widerrufen muss: „Mir werden jetzt gewissen Aussagen verboten. Ich muss sie aus meinem Video schneiden und ich darf die so auch nie wieder öffentlich sagen“, so die 21-Jährige bei Instagram.

Sie habe lediglich „junge Frauen schützen“ wollen, verteidigt sich die Influencerin. Obwohl Till Lindemann bis dato nichts nachgewiesen wurde, stellen sich auch immer mehr Prominente hinter Kayla Shyx. „Danke, dass du weiter so mutig und klar bist und bleibst“, würdigte etwa TV-Hundetrainer Martin Rütter (53) den Aktionismus der Berlinerin bei Instagram. Es ist das erste Mal, dass sich der VOX-Hundeprofi im Fall Rammstein öffentlich äußert.

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegesprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

Fall Rammstein spaltet auch Promis: Lob für Kayla Shyx und Rückhalt für Till Lindemann

Gut 854.000 Nutzer folgen Kayla Shyx auf Instagram, der Zuspruch für das Video, welches sie am Montagabend (31. Juli) gepostet hatte, ist riesig: So lobten etwa die Autorinnen und Aktivistinnen Toyah Diebel (34), Madeleine Alizadeh (34) oder Kristina Lunz (34) den Mut ihrer 21-jährigen Mitstreiterin. Dem gegenüber stehen etwa Komiker Harald Schmidt (65), der eine deutlich differenzierte Meinung im Fall Till Lindemann vertritt, oder Sophia Thomalla (33), die ihren Ex-Freund (von 2011 bis 2015 mit dem Rammstein-Sänger liiert) öffentlichkeitswirksam verteidigte.

Der Rockmusiker selbst sorgte zuletzt für Verwirrung: Mit einem bedruckten T-Shirt schien Till Lindemann seine Kritiker provozieren zu wollen. Verwendete Quellen: instagram.com/kayla_shyx, tagesschau.de