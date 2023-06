Nach Trennung von Andreas Ellermann: Patricia Blanco spricht im TV über Liebeskummer

Von: Florian Schwartz

„Erfolg ist die beste Rache“ – Nach dem Liebes-Aus mit Multimillionär Andreas Ellermann gab Patricia Blanco in der Sat.1-Show „Volles Haus“ Tipps zum Trennungsschmerz.

Hürth – Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Patricia Blanco (52) und der Multimillionär Andreas Ellermann (57) getrennt haben. Zwischen dem Hamburger Unternehmer und dem Reality-Star hatte es in den vergangenen Wochen stark gekriselt. Nun war Patricia Blanco in der Sat.1-Show „Volles Haus“ zu Gast und sprach offen über den Umgang mit Liebeskummer.

Patricia Blanco gibt persönliche Liebeskummer-Tipps

Die Sat.1-Sendung „Volles Haus“ hatte auf ihrem Facebook-Profil ein Video hochgeladen, in welchem Patricia Blanco drei Tipps im Umgang mit Liebeskummer verrät. Dabei ließ sie auch einiges über ihren persönlichen Trennungsschmerz durchblicken. „Das Wichtigste ist erst mal, sich selbst zu reflektieren“, erklärte die Tochter von Roberto Blanco (85). Dazu würde auch helfen, in einem Brief sich den Kummer von der Seele zu schreiben und auch ungesagte Dinge an den Partner zu formulieren.

Tipp Nummer zwei: Selbstliebe! Neben einem guten Essen helfen auch Selbstgespräche. Dabei gibt Patrica Blanco zu, dass sie bei dieser Methode einen fiktiven Dialog mit ihrem Ex gehalten hat. „Ich hab dann auch ein Foto von meinem Partner genommen, ich hab dann mit ihm gesprochen“, erklärte der Reality-Star weiter.

Patricia Blanco: „Erfolg ist die beste Rache“

Tipp Nummer drei: „Auf gar keinen Fall das Opfer sein! Man darf nie aus einer gescheiterten Beziehung als Opfer rausgehen“, betonte Blanco nachdrücklich. Schließlich müssten beide etwas aus der gemeinsamen Erfahrung lernen. Wichtig sei es auch, alle Gefühle rauszulassen und nichts in sich hineinzufressen. Aus gutem Grund. „Wenn man dann aufgestanden ist, dann kommt der Erfolg“, erklärt Blanco weiter und fügt hinzu, „Und Erfolg, Leute, ist die beste Rache.“

In den letzten Tagen wurde wild über das Beziehungs-Aus spekuliert. Unter anderem wurde der Verdacht geäußert, dass womöglich Nadja Abd el Farrag (58) Grund für die Trennung sein könnte. Der Multimillionär versucht der Ex von Dieter Bohlen (69) gerade zum Comeback zu verhelfen. Allerdings dementierte Blanco selbst vor kurzem, dass Naddel die Ursache für die Beziehungskrise wäre.

Schon Anfang Mai hatte es zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann mächtig gekriselt. Die wahren Gründe über die Beziehungsprobleme teilte sie ihren Fans in einem emotionalen Video mit. Verwendete Quellen: facebook.com/VollesHaus/