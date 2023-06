Nach Trennung von Millionär Andreas Ellermann: Patricia Blanco hat neuen Job

Von: Elena Rothammer

Teilen

Nach rund vier gemeinsamen Jahren trennten sich Patricia Blanco und Andreas Ellermann. Jetzt will die TV-Bekanntheit nach vorne blicken und beruflich neue Wege einschlagen.

Hamburg – Patricia Blanco (52) versucht sich neu zu orientieren. Mit Andreas Ellermann (58) lebte die Tochter von Robert Blanco (86) in Wentdorf bei Hamburg in einer Villa. Nach vier Jahren Beziehung haben sich die TV-Bekanntheit und der Multimillionär aber getrennt. Nun guckt sich Patricia nach einer neuen Bleibe um – und auch beruflich hat sie einiges vor.

Patricia Blanco lässt sich zur „Celebrity Speakerin“ ausbilden

Während sich Andreas Ellermann um Nadja Abd el Farrag (58) kümmert und ihr mit Job und Wohnung zu einem neuen Leben verhilft, versucht auch Patricia Blanco eine neue Richtung in ihrem Leben zu finden. Inzwischen lebt sie in Hamburg in einem Hotel – und lässt sich von Daniela Ben Said zur „Celebrity Speakerin“ (auf Deutsch: „prominente Rednerin“) ausbilden.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Seit mehreren Wochen coacht Daniela Ben Said nun schon Patricia Blanco und begleitet sie auf ihrem Weg zur Celebrity Speakerin. Im Interview mit RTL merkt sie an: „Die besten Speaker, Vorbilder, Mentoren, wie auch immer wir das nennen wollen, sind die, die bereit sind, über ihr eigenes Scheitern, über eigene Fehler zu sprechen und dann das, was sie daraus gelernt haben, mitzugeben.“ Genau das scheint Patricia Blanco tun zu wollen.

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütet sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

Patricia Blanco will ihre Finanzen in den Griff bekommen

Sollte sie erfolgreich sein, kann Patricia Blanco als Celebrity Speakerin mehrere tausend Euro pro Rede bei Firmen und Events verdienen. „Gerade diese finanzielle Geschichte ist das, was immer ein bisschen auf mir lastet. Da werde ich auch von außen immer sehr stark angegriffen“, weiß sie selbst. Ein halbes Jahr wird die einstige Dschungelcamperin noch von ihrem Ex-Partner Andreas Ellermann unterstützt, dann muss sie auf eigenen Beinen stehen.

Patricia Blanco und ihr Millionärsfreund Andreas Ellermann haben sich getrennt. Jetzt will die Tochter von Roberto Blanco beruflich neue Wege einschlagen. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Andre Lenthe

Doch zwischen ihren Bemühungen, um all die Zukunftspläne in die Tat umzusetzen, genießt die 52-Jährige auch ihr Leben. Erst vor wenigen Tagen ließ es Patricia Blanco ordentlich auf der Reeperbahn krachen. Verwendete Quellen: RTL.de