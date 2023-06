Nach Auszeit: Schlagerstar Kerstin Ott ist zurück im Studio

Von: Kevin Drewes

Teilen

Kerstin Ott nahm sich im Frühjahr diesen Jahres eine Auszeit, wanderte dabei auch wochenlang durch Portugal. Doch jetzt ist die Sängerin wieder voller Tatendrang. Dürfen sich die Fans nun auch bald wieder auf neue Songs freuen? Im exklusiven Interview mit Kevin Drewes von IPPEN.MEDIA verriet sie uns mehr.

Büsum - Lange war es musikalisch ruhig um Kerstin Ott (41). Im Herbst 2022 bekamen Fans ein tolles Best-Of Album serviert, doch neue Musik gab es seit dem Werk „Nachts sind alle Katzen grau“ nicht mehr. Die Sängerin gönnte sich eine wohlverdiente Auszeit, um jetzt mit neuer Kraft wieder Gas zu geben. Nach der mehrtägigen Wanderung durch Portugal trat sie am vergangenen Freitag (2. Juni) bei der „Schlagerparty am Meer“ in Büsum auf. IPPEN.MEDIA trafen Kerstin vor dem Auftritt und erfuhren: Sie ist wieder fleißig.

Kerstin Ott sammelt Ideen für neue Songs

Auf ihrer Wanderung durch Portugal, von der sie im April zurückkehrte, hat Kerstin Ott bewusst keine neuen Songideen gesammelt. Doch nun ändert sich genau das, wie sie im Interview mit Kevin Drewes von IPPEN.MEDIA exklusiv verrät: „Jetzt bin ich allerdings wieder im Studio zwischendurch“ und ergänzt dabei: „Ich fange jetzt gerade wieder an, neue Ideen und Eindrücke zu sammeln.“

Sommer, Strand und knappe Bikinis: Die heißesten Sommerlooks von Beatrice Egli, Christin Stark und Co. Fotostrecke ansehen

Die Fans haben sogar noch mehr Grund zur Freude: Auch an ihren bisher bekannten Songs wird aktuell gewerkelt - der Grund: Kerstin geht im Herbst wieder auf große Arena-Tour. Die Musikerin hat für ihre Community also noch einiges in petto.

„Die immer lacht“: Kerstin Ott schrieb Mega-Hit für erkrankte Freundin 2016 wurde „Die immer lacht“ zum absoluten Mega-Hit, aufgenommen hat ihn Kerstin Ott aber schon 2005. Geschrieben hatte sie das Lied innerhalb von fünf Minuten am Küchentisch für eine damals erkrankte Freundin. Der Song handelt von einer Frau, die sich nach außen hin immer nur lachend zeigt. Die Erzählerin nimmt sie bei der Hand und bringt ihr bei, anderen gegenüber ihre wahren Gefühle zu zeigen.

Vorbereitungen für Kerstin Otts Tour sind gestartet

Auf ihrer kommenden Tour geht es im Herbst erstmals auch nach Österreich und in die Schweiz. Für die Eventreihe wird jetzt schon alles vorbereitet, erzählt die Sängerin: „Wir haben eine super Band am Start. Die Songs bekommen wieder eine neue Idee und werden ein bisschen schwungvoller sein. Wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Sachen auszuarbeiten und ich freue mich tierisch drauf.“

Kerstin Ott hat sich eine Auszeit gegönnt. Nun steht der Schlagerstar aber wieder in den Startlöchern © IMAGO/Thomas Schröer

Auch ein „Supportact wird dabei sein“, ergänzt Kerstin Ott. Zuvor stehen aber erst einmal noch einige Open Air Termine an - so wie beispielsweise „Die Schlagernacht des Jahres“ am kommenden Samstag (10. Juni) in Berlin mit Matthias Reim, Ramon Roselly und Kerstin Ott. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Kerstin Ott