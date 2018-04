Mysteriöses Foto auf Instagram: Was ist los bei Lena Meyer-Landrut?

Arbeitet Lena Meyer-Landrut an einem neuen Album? Ein Instagram-Foto lässt die Vermutung zu.

Nach über einem Monat Instagram-Pause hat sich Sängerin Lena Meyer-Landrut mit einem mysteriösen Foto zurückgemeldet. Was steckt dahinter?

Berlin - Lange hat man von Lena Meyer-Landrut nichts mehr gehört. Doch nun hat sich die 26-jährige Sängerin nach über einem Monat Pause auf ihrem Instagram-Kanal dort mit einem mysteriösen Foto zurückgemeldet.

Das Bild zeigt mehrere Blätter Papier, die voll von Sätzen, Wörtern und Zeichnungen sind. Arbeitet Lena etwa an einem neuen Album? Die Anzeichen dafür sind zumindest da, denn unter den Post schrieb sie: „Patience is key“ also „Geduld ist der Schlüssel“.

Patience is key Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Apr 12, 2018 um 10:40 PDT

Erst im November vergangenen Jahres hatte die Sängerin mit einem schockierend ehrlichen Video und unter Tränen ihren Fans erklärt, warum sie ein geplantes Album absagen musste. Demnach befand sich Lena in einer kreativen Krise und fühlte sich nicht in der Lage, ein Album zu schreiben.

Fans dankbar über Lebenszeichen von Lena auf Instagram

Vielleicht haben ihr die mediale Pause und ihre Instagram-Abstinenz ja dabei geholfen, nun neue Inspirationen für ein Album zu sammeln. Aber egal ob ein neues Album kommt oder nicht, ihre Instagram-Fans freuten sich einfach über ein Lebenszeichen von Lena nach der langen Social-Media-Pause. „Endlich bist du wieder da“ und „Wir haben dich vermisst“ kommentierten sie unter dem Bild.

