Maite Kelly verrät: So hart war Helene Fischers Weg zur Mutterschaft

Von: Elena Rothammer

Im Dezember 2021 wurde Helene Fischer erstmals Mutter. Ihr Privatleben behält die Sängerin großteils für sich. Jetzt sprach ihre Schlager-Kollegin Maite Kelly aber über Helenes Herausforderungen auf ihrer Reise zur Mutterschaft.

Köln – Privates hält Helene Fischer (38) weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch ist bekannt, dass die Schlager-Queen mit ihrem Partner Thomas Seitel (38) eine Tochter hat. Im Dezember 2021 erblickte ihr Spross das Licht der Welt. Nur wenige Monate vorher, im Oktober, hatte die Musikerin die Schwangerschaft bestätigt. Wie hart der Weg zu einer eigenen Familie für Helene Fischer war, verriet nun ihre Kollegin und Freundin Maite Kelly (43).

Helene Fischer haderte mit ihrem Kinderwunsch am Höhepunkt der Karriere

Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ kam Maite Kelly auf Helene Fischer, die gerade seit der Geburt erstmals wieder auf Tour ist, zu sprechen. Die beiden Frauen begleiten einander schon seit Jahren auf ihren Lebenswegen. Hinsichtlich Helenes Kinderwunsch erinnerte sich die ehemalige Kelly-Family-Sängerin an ein intimes Frauengespräch: „Das war so eine Zeit in ihrem Leben, wo ich als Frau genau wusste, mit welcher Courage sie jetzt die nächsten Schritte in ihrem Leben gehen muss. Ich habe sie einfach angeguckt und immer gesagt: Egal was ist, wenn es für Babys ist, tu es einfach.“

Wie hart die Entscheidung für eine eigene Familie am Höhepunkt der Karriere für Helene Fischer war, weiß Maite Kelly. „Das war auch so ein Moment, wo ich gespürt habe, dass sie als Frau von einer anderen Frau, die auch sehr viel durchgemacht hat, einfach vielleicht ein Stück weit Kraft gebraucht hat“, erklärte sie. Bei einem Auftritt auf der Bühne mit Helene Fischer sei sie emotional ganz bei der „Atemlos“-Interpretin gewesen: „Ich habe währenddessen gedacht: Egal, was ich deinem Leben gerade alles los ist, egal wohin das alles geht. Es wird alles gut. Und ein paar Wochen später war in der Öffentlichkeit alles klar.“ Dann ist die Schwangerschaft öffentlich geworden und Helenes „Welt hat sich gedreht.“

Helene Fischer blüht in ihrer Mamarolle total auf

Inzwischen liegt diese Zeit aber hinter Helene Fischer und Maite Kelly ist glücklich darüber, wie erfüllt ihre Musikerkollegin in ihrem neuen Familienleben ist. „Es war auch superschön, sie jetzt wiederzusehen vor Kurzem. Und sie meinte: Maite, ich bin jetzt Mama! Ich habe gerade gestillt“, imitierte sie die Freude der siebzehnfachen Echo-Preisträgerin. Der Grund für ihr Wiedersehen: Helene Fischer hat mit Maite Kelly das Duett „Liebe lohnt sich“ für deren neues Album aufgenommen.

Abschließend lobte Maite Kelly nochmal Helene Fischers Mut als auch den Mut aller anderen Mütter, die Karriere machen. „Es ist einfach unheimlich wichtig als Frau, wenn man eine Mama sein möchte und sein kann, auch den Mut zu haben, im Beruf, egal auf welcher Erfolgswelle man gerade ist, zu sagen: Ich nehme mir jetzt vier Jahre Zeit und werde mich dem widmen, was in meinem Leben das Wichtigste ist“, betonte sie. Im Showbusiness werde einem der Kinderwunsch oft ausgeredet. Neben dieser Herausforderung hatte Maite Kelly aber auch noch mit den Schönheitsidealen zu kämpfen. Verwendete Quellen: Spotify / „Aber bitte mit Schlager“