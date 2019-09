Nach Unfall mit 1,45 Promille: Muriel Baumeister spricht über ihren Alkoholkonsum 

Nach einem Autounfall unter Alkoholeinfluss und anschließender Verurteilung beschloss die Schauspielerin Muriel Baumeister ihr Leben drastisch zu ändern. So geht es ihr jetzt.

München - Beinahe drei Jahre ist es her, seit Muriel Baumeister alkoholisiert in ihr Auto stieg und einen Unfall baute. Die aus Fernsehserien bekannte deutsch-österreichische Schauspielerin wurde in einem anschließenden Urteil zu 1.600 Euro Geldstrafe verurteilt. Besonderes schlimm war, dass Baumeister, die mit 1,45 Promille im Blut unterwegs war, ihre damals 11-jährige Tochter mit im Auto hatte.

Während der damaligen Alkoholfahrt entstand nur ein Sachschaden von 580 Euro und es wurde zum Glück niemand verletzt, denn so gefährlich ist es wirklich, mit 1,45 Promille unterwegs zu sein. Trotzdem gab dieser Zwischenfall und die anschließende Verurteilung der 47-Jährigen einen Denk-Anstoß und sie entschied sich, ihren Lebensstil zu ändern. Neben der Einführung eines regelmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus sagte die Mutter von drei Kindern auch dem Alkohol den Kampf an.

Muriel Baumeister: Seit ihrem Autounfall hat sie keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken

Die Schauspielerin will nun die schwerste Zeit ihres Lebens mit anderen teilen und bringt eine Biografie mit dem Namen „Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben“ heraus. Die ersten Exemplare werden ab dem 6. November über die Ladentheke gehen, so berichtet die BZ. „Das Buch erzählt meine Geschichte, nah dran und ehrlich. Und ja, die Leserinnen und Leser erfahren, wie ich mit meiner Patchworkfamilie klarkomme und wie ich den schwersten Kampf meines Lebens gewonnen haben - den gegen den Alkohol“, so beschreibt Baumeister ihr bald erscheinendes Werk. Ihr Erfolgsgeheimnis auf dem Weg zurück in die Normalität verrät die 47-jährige Schauspielerin ganz offen: „Seit dem Unfall habe ich keinen Schluck mehr getrunken. Ich lebe ohne Alkohol“, so Baumeister. „Nüchtern ist es einfach besser“, lautet das Fazit der 47-Jährigen.

Muriel Baumeister: Auch Schlafrhythmus ist Teil des Erfolgskonzepts

Auch ihren Schlafrhythmus hat die Mutter von drei Kindern wieder normalisieren können: „Seit fast zwei Jahren gehe ich spätestens um halb zehn schlafen. Morgens halb sieben und BÄM, ich bin wach.“ Auch wenn Baumeister immer wieder betont: „Ich habe kein Problem damit, wenn vor mir getrunken wird“, fällt es ihr schwer, wenn sie „heute noch erklären muss, warum sie nicht trinkt.“

