Helene Fischer privat an bekanntem Münchner Ort entdeckt - Details sind ziemlich imposant

Was für eine wunderbare Geschichte! Völlig unerwartet und total privat ist Helene Fischer in einer Institution aufgetaucht, die jeder Münchner kennt.

Helene Fischer* wurde im teatro von Alfons Schuhbeck in München gesichtet.

Sie kam mit Thomas Seitel* und Familie.

und Familie. Die Details sind wunderschön.

Unser Artikel vom 5. März 2020:

München - Das teatro ist ein Herzensprojekt von Alfons Schuhbeck. Der Starkoch, der jüngst laut tz.de* auch unerfreuliche Schlagzeilen schrieb, hat mit dem Spiegelzelt eine Institution aufgebaut, die in München wohl jeder kennt. Die Dinnershow verbindet Essen mit Gesang, Humor und Akrobatik. Alles Dinge, die auch Helene Fischer* wichtig sind. Insofern ist es irgendwie verständlich, dass sie auch mal ganz privat andere beim Turnen und Singen verfolgen wollte. Und es sich dabei gut gehen ließ.

+ Helene Fischer auf einem Archivfoto. © picture alliance / Felix Hörhage / Felix Hörhager

München: Helene Fischer taucht im teatro auf

Eine Mega-Überraschung ist es dennoch, dass ein so großer Star wie Helene Fischer* einfach wie ein ganz normaler Mensch im teatro auftaucht. Doch genau das ist am 7. Februar 2020 passiert, wie jetzt die Bunte berichtet. Mit dabei waren nicht nur die Eltern von Helene Fischer. Sondern auch ihr Partner Thomas Seitel. Der Tross hatte einen kompletten Tisch gebucht und saß ganz normal zwischen den rund 400 Gästen.

Dem Bericht zufolge legten sie einen höchst sympathischen Auftritt hin. Das Paar ließ sich demnach auf dem roten Teppich bereitwillig fotografieren, sollen gestrahlt haben. Und beide wehrten Fan-Anfragen keineswegs ab, sondern plauschten entspannt mit anderen Gästen.

Helene Fischer: Freund Thomas Seitel kommt gut an

Thomas Seitel kommt prächtig an in der Familie von Helene Fischer. Das geht auch aus einer Äußerung aus Helene Fischers engstem Umfeld hervor. Die Bunte zitiert eine nicht namentlich genannte Person wie folgt: „Thomas ist ein feiner, anständiger Kerl. Herzlich, offen und freundlich. Kein Wichtigtuer. Er tut Helene wahnsinnig gut. Sie sind ein klasse Team. Die beiden lieben sich sehr und wollen ihr Leben miteinander teilen – bedingungslos!"

