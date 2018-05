„Geschmacklos“ und „unsensibel“: Motto von Adeles Geburtstagsparty sorgt für Aufregung

Zu ihrem 30. Geburtstag hat Sängerin Adele es richtig krachen lassen. Doch das Motto für ihre Party sorgte bei ihren Fans für Unmut.

Los Angeles - Runder Geburtstag bei Adele: Die Sängerin ist am Wochenende 30 Jahre alt geworden. Mit einer Themenparty hat es die Britin so richtig krachen lassen. Doch das Motto der Feier sorgte auch für Unmut.

Das Motto der Geburtstagsparty lautete „Titanic“. Schnappschüsse von der Party postete Adele auf ihrem Instagram-Account. Die stilecht in schwarz-weiß aufgenommenen Bilder zeigen die Sängerin mit ihren Gästen in einer dem Film „Titanic“ nachempfundenen Location.

Auch die Outfits auf der Party waren stilecht dem Film aus dem Jahr 1997 angepasst. Adele verkleidete sich für die Party, die im engen Familien- und Freundeskreis stattfand, als Titanic-Hauptfigur Rose Bukater, die im Film von Kate Winslet gespielt wird. Frisur, Schmuck und Kleidung der Sängerin sahen original aus wie in der Filmtragödie.

Adeles Geburtstagsparty: Gäste tanzten in Schwimmwesten

Was jedoch einigen Fans bitter aufschlug: Adele und Gäste sind auf ihren Instagram-Bildern tanzend in Schwimmweste zu sehen. So kommentierte ein Follower: "Weiß Adele eigentlich, dass der Film auf einer echten Tragödie basiert, bei der 1500 Leute starben? Nicht gerade ein gutes Partymotto." Eine anderer Nutzer schrieb: „Süßes Kostüm, aber das Motto ist insgesamt ein bisschen geschmacklos und unsensibel.“

Adele scheint das ganz und gar nicht gestört zu haben. Sie kommentierte die Party mit: „Letzte Nacht war die beste meines Lebens“ und „Ich bin total zerstört, keine Ahnung, ob ich es jemals wieder aus dem Haus schaffe!“

