Fans sind begeistert! Motsi Mabuse mit Hammer-News nach Geburt

Vor etwa sechs Wochen brachte Motsi Mabuse ihr erstes Kind auf die Welt. Nun sorgt die „Let‘s Dance“-Jurorin mit einem Instagram-Post für Aufsehen - die Fans sind begeistert.

München - Während die Fans von Motsi Mabuse noch darauf warten, den Namen der Tochter der 37-Jährigen zu erfahren, hat die Let‘s-Dance-Jurorin nun mit einem Post auf Instagram für Aufsehen gesorgt - ihre Anhänger sind begeistert.

Denn wie sie am Freitag verkündet, wird sie nach kurzer Baby-Pause endlich wieder ihre Tanzschuhe schnüren. Zu ihrem Post schreibt sie: „My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. Dancing shoes are back on. See you.“ Übersetzt: „Meine Mission im Leben ist es nicht nur zu überleben, sondern anzutreiben. Und zwar mit Leidenschaft, etwas Mitgefühl, etwas Humor und etwas Stil. Habe die Tanzschuhe wieder an. Wir sehen uns.“ Eine echte Hammer-Nachricht für ihre Anhängerschaft.

Fans auf Instagram sind von Motsi Mabuses Neuigkeit begeistert

Die Fans auf Instagram rasten jedenfalls aus und freuen sich über die Nachricht, dass Motsi bald wieder ihrer Leidenschaft nachgehen kann. „Dann bist du ja endlich wieder in der Tanzschule und kannst mein Geschenk auspacken“, schreibt ein Nutzer.

Mabuse hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk eine eigene Tanzschule bei Frankfurt. Ihre Schüler freut diese Nachricht also ebenfalls. Ein anderer User schreibt: „Ich freue mich darüber und wünsche dir ein schönes Wochenende, liebe Motsi.“ Begeistert sind die Fans auch wegen Mabuses Äußerem. So schreibt einer: „Du siehst wundervoll aus“ und ein anderer meint: „Schon wieder so schön in Form.“

Ein weiterer User zweifelt dagegen an, dass das Foto aktuell ist: „Ich glaube nicht, dass dieses Bild von jetzt ist. Motsi wäre ein Wunder, so früh nach der Geburt.“ Ganz gleich aber, ob das Foto aktuell ist oder nicht, die Fans sind von der Neuigkeit, dass Motsi bald wieder tanzen wird, begeistert. Zuletzt hatte Mabuse noch mit einem neuen Look für Aufsehen gesorgt - doch nun könnte es bald schon wieder Neuigkeiten von der Tanzfläche geben.

sdm