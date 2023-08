Deshalb besuchte Prinzessin Caroline von Monaco Carmen Geiss im Krankenhaus

Von: Diane Kofer

Carmen und Robert Geiss sind in der Welt der Schönen und Reichen zu Hause. Sogar royale Treffen bleiben nicht aus – Carmen traf Caroline von Monaco.

Monaco – Carmen (58) und Robert (59) Geiss sind durch ihre TV-Show „Die Geissens“ in Deutschland zu Fernsehstars geworden. Die Millionärsfamilie gibt besonders private Einblicke und zeigt vor allem ihr Leben in Saus und Braus – denn Carmen, Robert und ihre Töchter Davina (20) und Shania (19) sind im luxuriösen Monaco zu Hause und verkehren mit der High Society. Kein Wunder, dass sie sogar von einem Treffen mit einer echten Prinzessin berichten können.

Prinzessin Caroline von Monaco besuchte Carmen Geiss auf der Geburtsstation

Im SWR-Podcast 1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit berichten die Geissens ihren Gästen, den Comedians Hazel Brugger (29) und Thomas Spitzer (34), von der Geburt ihrer ältesten Tochter Davina Shakira – und die ist alles andere als reibungslos verlaufen. „Der Arzt war extrem am Kämpfen über Minuten. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Dann musste er eine Entscheidung treffen und noch mal schneiden. Sonst wäre das Kind gestorben“, erzählt Carmen. Am Ende sei aber alles gut gegangen.

Neben einigen Rennfahrern, die zum Freundeskreis der Familie gehören, überraschte die frischgebackene Mutter damals auch ein ganz besonderer Gast: Prinzessin Caroline von Monaco (66). „Sie kam mit Geschenken vom roten Kreuz“, erinnert sich Carmen. Wie ihr Mann erklärt, wird am 30. Mai im monegassischen Krankenhaus Muttertag gefeiert – zu diesem Anlass steht in der Klinik royaler Besuch an. „Davina war das einzige Kind, das an dem Tag in Monaco geboren wurde und hat ihre erste Kette bekommen – von der Prinzessin“, verrät Carmen stolz.

Alle Infos zu Prinzessin Caroline von Monaco Voller Name: Caroline Louise Marguerite, Prinzessin von Monaco, Prinzessin von Hannover, Herzogin von Braunschweig und Lüneburg Geburtstag: 23. Januar 1957 Eltern: Fürst Rainier III. von Monaco und Fürstin Gracia Patricia Geschwister: Albert II. von Monaco und Stéphanie von Monaco. Kinder: Charlotte Casiraghi, Alexandra von Hannover, Pierre Casiraghi, Andrea Casiraghi Ehepartner: Ernst August von Hannover (seit 1999 verheiratet), Stefano Casiraghi (von 1983-1990 verheiratet), Philippe Junot (von 1978-1980 verheiratet)

Die Geburt von Davina war für Carmen Geiss ein Wunder

Obwohl Carolines Besuch in der Klinik sicher ein Highlight für die Millionärsgattin gewesen ist, war sie wohl viel glücklicher, endlich ihre kleine Tochter im Arm halten zu können. Dass Davina gesund zur Welt kam, war nicht selbstverständlich. 2020 schockierte die 58-Jährige ihre Fans: Carmen Geiss hatte insgesamt neun Fehlgeburten. „Darum möchte ich heute auch Frauen Mut machen, die eventuell dasselbe Schicksal erleiden mussten oder erlitten haben“, schrieb sie damals auf Instagram.

„Die Geissens“-Star Carmen Geiss bekam nach der Geburt ihrer Tochter Davina Besuch von Prinzessin Caroline von Monaco. © RTL2/ Imago/ APress International (Fotomontage)

Mittlerweile sind die Töchter der Geissens schon erwachsen, stehen auf eigenen Beinen und sind sogar in ihre eigenen vier Wände gezogen. Es zeigte sich aber: Ganz ohne Mama und Papa wohnen – das gefällt ihnen nicht. Robert Geiss verriet: Shania und Davina wollen wieder zu Hause wohnen. Verwendete Quellen: SWR3-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, Folge 2