Fan-Geschenk sorgt bei Helene-Fischer-Comeback für unangenehmen Moment

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer bekommt bei ihrem Comeback-Konzert ein Fan-Geschenk überreicht – konnte ihre Abneigung aber nicht verstecken. Im Netz diskutieren Fans nun über die Reaktion.

Köln – Helene Fischer (39) ist zurück! Nach ihrem blutigen Unfall und der wohlverdienten Sommerpause steht die Schlager-Queen nun wieder auf der Bühne. Die zweite Hälfte ihrer „Rausch“-Tour begann am 25. August in Köln. Ihre Fans freuten sich so sehr auf Helene Fischer, dass sie ihr sogar ein kleines Geschenk machten. Doch die Schlager-Queen konnte mit dem Präsent so gar nichts anfangen – und machte daraus auch kein Geheimnis.

Zwischen heißen Tanzeinlagen und waghalsiger Akrobatik nahm sich Helene Fischer auch Zeit für ihre Fans und wurde emotional. Doch die Freude war beidseitig und so bekam sie zwischen zwei Songs ein kleines Fan-Geschenk überreicht: eine Tüte Haribo-Gummibärchen. Doch Helene Fischer scheint kein Fan von Schaumgummi-Herzen zu sein und konnte ihre Abneigung auch nicht verstecken. Nachdem sie sich bedankt hat, muss sie zugeben: „Hmm, die mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber gut, ist nicht so schlimm. Das ist dieses Ekelhafte, ne?“.

Als sie die Tüte umdreht und die Nachricht der Fans darauf entdeckt, wird aber erst so richtig unangenehm. „Sag uns bitte morgen, ob sie Dir geschmeckt haben“, liest Helene Fischer die Nachricht laut vor. Sie lacht entschuldigend und meint: „Hab ich Dir jetzt schon beantwortet“. Die Idee wäre aber „sehr, sehr süß“. Die Gummibärchen-Tüte legt sie schließlich an den Bühnenrand und scherzt: „Da kommt später Feuer raus, juhu“.

Helene Fischer -Diese Konzerte der „Rausch - Live 2003“-Tour stehen noch bevor: Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Ehrlich oder unhöflich? Fan-Meinungen zu Helene Fischers Reaktionen sind gespalten

Helene Fischer verbrennt Fan-Geschenke? Die brutal ehrliche Reaktion der Schlager-Queen stößt auf gemischte Reaktionen im Netz. „Ich würde es ihr nicht mal übel nehmen können, so niedlich wie sie das sagt“, so ein Fan. „Ich liebe sie“, lacht auch dieser Fan. „Stell dir vor, du schenkst Helene Gummibärchen und sie roastet dich erst mal“, kann auch dieser Nutzer darüber lachen.

Andere finden das Verhalten von Helene Fischer allerdings extrem unhöflich. „Die arme Zuschauerin“, schreibt eine TikTok-Nutzerin. „Vielleicht ein bisschen zu ehrlich“, meint auch dieser Fan. „Unmöglich“, hält sich ein dritter Nutzer kurz. „Die öffnen sowas eh niemals. Könnte was hineingemacht worden sein“, merkt dieser Fan ein.

Helene Fischer tritt neunmal in Folge in Köln auf. Zeitgleich finden zwei Großevents statt und derzeit wird in der Rhein-Metropole gerade ziemlich viel saniert. Doch das könnte in Köln für Chaos sorgen.