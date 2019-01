Model postet Video aus Dusche - dann geht alles komplett schief

Das Model Charly Jordan versorgt ihre Follower regelmäßig mit freizügigen Updates aus ihrem Leben. Bei diesem Video aus der Dusche ging allerdings alles schief.

Los Angeles - Charly Jordan zeigt auf Instagram gerne, was sie hat und kann das auch guten Gewissens tun. Lange, blonde Haare, ein durchtrainierter Traumkörper und ein wunderschönes Gesicht machen die junge Blondine zum absoluten Hingucker. Die Amerikanerin machte ihre Schönheit kurzerhand zu ihrem Beruf und ist schon im jungen Alter von 19-Jahren erfolgreiches Model und Influencerin.

Model Charly Jordan: Bei diesem Post aus der Dusche geht alles schief

Ihre Follower versorgt die US-Amerikanerin regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben. Dabei präsentierte sie sich bislang gewohnt freizügig. So auch in einem ihrer Videos, in welchem sie ihre perfekte Figur unter der Dusche in Szene setzt. Doch der Clip nimmt eine ungewollte Wendung.

Statt ihren Fans durch ihre Schönheit in Erinnerung zu bleiben, war es ein unvorhersehbares Missgeschick, dass das Video zum Renner im Netz machte. Während Charly Jordan gerade noch ihren Körper unter dem Wasserstrahl aufreizend präsentierte, krachte plötzlich der Duschkopf herunter und fiel dem Model mit voller Wucht auf den Kopf.

Model Charly Jordan: Dusch-Panne hat auch Positives

Die 19-Jährige nahm es mit Humor und ließ ihre 1,7 Millionen Follower an der peinlichen Situation teilhaben. Außerdem hatte das Malheur in dem Video auch seine positiven Seiten. Bei 2,1 Millionen Views konnte das Model Charly Jordan durch die Dusch-Panne ihre Bekanntheit nochmals um einiges steigern. Zukünftig werden wohl noch mehr Menschen auf die Updates des schönen Models warten.

spz