„Hätten uns keinen Gefallen getan“: Darum hat Anna-Carina Woitschack Tour mit Ex Stefan Mross abgeblasen

Von: Melanie Habeck

Teilen

Nach ihrer Trennung sollten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross eigentlich noch zusammen auf Tour gehen. Die Schlagersängerin verrät nun, warum es dazu nicht kommen wird.

Berlin – Im November 2022 gaben Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) ihre Trennung bekannt. Eine echte Überraschung für ihre Fans, galten die Musiker doch sechs Jahre lang als absolutes Traumpaar der Schlagerszene. So standen die beiden nicht nur bei „Immer wieder sonntags“ zusammen auf der Bühne, für 2023 war auch eine gemeinsame Tour geplant. In einem Interview begründet die 30-Jährige nun, warum sie sich gegen die Konzertreise mit ihrem Ex entschieden hat.

Anna-Carina Woitschack trat von gemeinsamer Tour mit Ex Stefan Mross zurück

Seit der Trennung mussten die Fans auf einen gemeinsamen Auftritt des einstigen Schlagerpaares verzichten: Zuletzt sang Anna-Carina Woitschack zum Beispiel lieber im „ZDF-Fernsehgarten“, als Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ zu besuchen. Im Interview mit dem Berliner Kurier erklärt die Blondine nun, dass die für 2023 geplante Tour der beiden Musiker nicht stattfinden wird. „Es gibt noch einen gemeinsamen Auftritt im September, aber sonst ist nichts mehr geplant.“

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Im weiteren Gespräch erläutert Anna-Carina Woitschack auch, warum sie es für keine gute Idee hält, zusammen mit ihrem Ex-Partner Stefan Mross auf der Bühne zu stehen. „Ich bin von der Tour zurückgetreten, weil sich das alles zu sehr zugespitzt hat und ich glaube, wir tun uns damit beide keinen Gefallen. Wir wissen ja, wie die Presse funktioniert. Die negativen Schlagzeilen lesen sich immer ein bisschen besser als die positiven“, schildert sie ihre Sicht der Dinge.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Ehemaliges Traumpaar der Schlagerwelt Sechs Jahre lang waren Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ein Paar. Über den konkreten Trennungsgrund hielten sich die beiden bisher bedeckt. Im Mai 2023 deutete die Sängerin im SWR4-Podcast jedoch an, dass es ein schleichender Prozess war: „Wir waren sechs Jahre zusammen. Davon echt die meiste Zeit 24 Stunden, da wir auch gemeinsam gearbeitet haben. Das ist dann eine ganz besondere Bindung gewesen. Im letzten Jahr, irgendwann im Sommer, fing es dann an, dass man sich noch mehr dazu entschlossen hat, dass es doch nicht mehr funktioniert.“

Trotz Trennung: Anna-Carina Woitschack singt ehemaliges Mross-Duett immer noch

Bei den Konzerten von Anna-Carina Woitschack müssen die Fans jedoch nicht gänzlich auf die gemeinsamen Songs des Ex-Paares verzichten. „Ich singe auch auf der Bühne unser ursprüngliches Duett ‚Das Paradies der Ewigkeit‘ alleine, und darüber freuen sich die Leute. Die Musik ist und war Teil unseres Lebens, und die will ich nicht verstoßen. Ich bin dankbar dafür, dass wir die zusammen hatten“, verrät der Schlagerstar.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sollten 2023 eigentlich gemeinsam auf Tour gehen. Doch nach der Trennung des einstigen Schlager-Traumpaares ist die Sängerin von der Konzertreise zurückgetreten. © IMAGO / HMB-Media & IMAGO / STAR-MEDIA

Ihr Privatleben möchte Anna-Carina Woitschack künftig mehr schützen. „Ich poste ab und zu mal etwas auf Instagram, aber das hält sich auch in Grenzen“, erklärt die 30-Jährige. Ihr Ex hält sich mit Einblicken in sein Liebesleben ebenfalls zurück: Kürzlich überraschte Stefan Mross seine Follower jedoch mit einem Pärchenfoto, das ihn gemeinsam mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35) zeigt. Verwendete Quellen: Berliner Kurier