Mirja du Mont: Spekulationen um Besuch beim Beauty-Doc - Sky-Ex kontert genial

Mirja du Mont sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert. Der Ex-Frau von Sky du Mont werden Beauty-Doc-Besuche nachgesagt. Sie kontert die Gerüchte auf ihre Art.

Update vom 22. Januar 2019:

In einem kurzen Pailletten-Kleid mit tiefem Ausschnitt und schwarzen Overknee-Stiefeln zeigte sich Model Mirja du Mont auf der Berlin Fashion Week. Doch beim näheren Betrachten der Bilder bleibt der Blick weder an den Endlos-Beinen, noch am Dekolletee der 42-Jährigen hängen. Tatsächlich wirkt das Gesicht der Ex-Frau von Sky du Mont stark verändert, was sogleich die Gerüchteküche zum Brodeln bringt: Hat sich Mirja du Mont etwa unters Messer gelegt oder mit Botox nachgeholfen? Auf Instagram versucht die Blondine die Wogen zu glätten: "Ich habe nur Wellen im Haar und die Augenbrauen dunkler", äußert sich die 42-Jährige.

Trotz des Instagram-Statements reißen die Spekulationen nicht ab. Nach einem Bericht auf Bunte.de über ihren möglichen Besuch beim Beauty-Doc, reißt Mirja du Mont der Geduldsfaden. Auf Instagram teilt sie ein Foto von sich mit faltiger Stirn und wendet sich direkt an das Portal: „...Soviel zum Thema Botox! Und macht euch keine Sorgen. Wenn ich keine Kortison-Behandlung mehr machen muss, habe ich auch wieder ein dünnes Gesicht!“. Demnach ist also die Einnahme des aufschwemmenden Medikaments der Grund für das veränderte Aussehen des Models.

Mirja du Mont: Erst trennte sie sich von Sky du Mont - jetzt sorgt sie für nächsten Schocker

Meldung vom 03. Dezember 2019: Platinblonde Haare und eine makellose, helle Haut: Das sind die Markenzeichen von Mirja du Mont. Bekannt wurde das Model als Frau an der Seite des berühmten Schauspielers Sky du Mont (71), von dem sie sich 2016 nach 16 Jahren Ehe trennte. Wie nordbuzz.de* berichtet, blieb die heute 42-Jährige ihrem klassisch-eleganten Look dabei stets treu. Modische Extravaganzen oder Fashion-Fehltritte? Fehlanzeige!

Mirja du Mont zeigt ihre wilde Seite nach Ehe-Aus

+ Eher brav als sexy: So zeigte sich Mirja du Mont als Frau an der Seite von Sky du Mont. © Oliver Reet

Doch seit dem Ehe-Aus hat sich Mirja du Mont optisch mächtig verändert. Es scheint, als wollte die Blondine mit ihrem neuen Look unterstreichen, dass sie sich endgültig freigeschwommen hat.

Das Model macht Schluss mit dem braven, gestriegelten Sauberfrau-Image und zeigt immer öfter ihre wilde Seite.

Nach Ehe-Aus mit Sky: Mirja du Mont teilt ihre Wandlung zum Vamp auf Instagram

+ Bekannt wurde Mirja du Mont als Ehefrau von Sky du Mont © picture alliance / dpa Direkt nach der Trennung von Sky du Mont wird Mirja auf Instagram aktiv und teilt ihr neues Single-Leben mit der Öffentlichkeit. Frei nach dem Motto "Neues Leben, neuer Look", legt sich die Mutter von zwei Kindern ein Septum-Piercing zu. Doch das sollte erst der Anfang sein. Auf ihrem Instagram-Account lässt sich die Wandlung des Models bestens nachverfolgen: St. Pauli-Mütze und derbe Boots statt Gala-Robe, wilde Locken, statt Sleek-Look, Schnaps statt Champagner.

Nach Ehe-Aus: Mirja du Mont setzt auf Tattoos und Piercings

+ Wild ist das neue Brav © Sc reenshot Instagram Mirja du Mont

Nach und nach schmücken immer mehr Tattoos die einst so perfekte Alabaster-Haut der 42-Jährigen. Zuletzt sorgte Mirja du Mont mit einem riesigen Rücken-Tattoo für Aufruhr. Auf Instagram zeigte sie stolz die Entstehung des Groß-Projekts auf ihrer Haut. Ihre Follower freuen sich mit der Blondine. Was wohl Noch-Ehemann Sky du Mont zum neuen Look seiner einstigen Partnerin sagt?

