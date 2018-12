Eindeutige Fotos veröffentlicht: Haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth tatsächlich geheiratet? 

Lange wurde spekuliert, nun scheinen sich die Gerüchte bestätigt zu haben. Miley Cyrus und Liam Hemsworth deuten nun selbst eine heimliche Hochzeit an.

Franklin/USA - Sie im weißen Hochzeitskleid, er im feinen Smoking, dahinter ein mit Blumen dekorierter Kamin: Die amerikanische Sängerin Miley Cyrus (26) und der australische Schauspieler Liam Hemsworth (28) haben mit mehreren Schwarz-Weiß-Fotos eine heimliche Hochzeit angedeutet. „Meine Liebe“, schrieb Hemsworth am Mittwoch (Ortszeit) zu einem der Bilder bei Instagram. Miley Cyrus ergänzte: „10 Jahre später“ und das Datum 23. Dezember 2018. Deutlich sichtbar: ein Ring am Finger des Schauspielers.

Vor genau zehn Jahren lernten sich die beiden am Filmset kennen und lieben. Nach einer turbulenten On-Off-Beziehung verlobten sich Cyrus und Hemsworth dann 2016. Immer wieder heizten Gerüchte eine bereits erfolgte Hochzeit an, nun scheint das Paar tatsächlich geheiratet zu haben. Auch wenn das offizielle Statement der beiden noch fehlt und auch das Management der beiden bislang keine Bestätigung abgeben will, scheinen die Bilder eine eindeutige Sprache zu sprechen.

Schauspielerin Sophia Thomalla ließ sich dagegen erst 2017 scheiden. Ihr Ex-Mann ließ sich nun sein Liebes-Tattoo entfernen.