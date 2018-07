Michelle Hunziker in höchst ungewöhnlichem Outfit am Strand - Fans haben einen Verdacht 

Sobald es die Temperaturen zulassen, zeigt sich Michelle Hunziker Jahr für Jahr am Strand. in immer neuen, immer extrem knappen Bikinis. Über dieses Strandoutfit wundern sich ihre Fans.

Mailand - Es verging jahrelang kaum ein Sommer, in dem sich Michelle Hunziker (41) nicht an italienischen Stränden in heißer Bademode ihren Fans und den Paparazzi zeigte. Jetzt hat sich die Moderatorin in einem für sie höchst ungewöhnlichen Strandoutfit gezeigt: in einem bodenlangen, extrem weiten Kleid. Malerisch steht sie am Ufer und blickt in die Ferne. „Die Badesaison hat auch für mich begonnen, wie schön ist es doch, Meeresluft zu atmen“, schreibt sie zu dem Foto auf Instagram.

Badesaison für Hunziker ohne Bikinifoto? Die Fans der gebürtigen Schweizerin wundern sich - und haben einen Verdacht: „Ich denke, dass du darunter einen Jungen verbirgst“, schreibt ein Fan. „Deutet sich da nicht ein Bäuchlein an?“, mutmaßt ein weiterer.

In der Tat gibt es seit einiger Zeit Spekulationen in den italienischen Medien Spekulationen um eine Schwangerschaft. Hunziker selber hat in Interviews auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich mit ihrem Mann Tomaso Trussardi (35) nach den zwei Töchtern Celeste (3) und Sole (4) noch einen Jungen wünscht. Noch schweigt die Blondine zu allen Gerüchten. Doch ob die Fans Recht behalten und Michelle wieder Mama wird, wird sich im Laufe des Sommers zeigen. Sollten sich die Schwangerschaftsgerüchte nicht bewahrheiten, dürfen sich ihre Fans sicher wieder auf heiße Bikinifotos freuen.

es