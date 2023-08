Michael Wendler wütet wegen Festival-Absage: Jetzt legt Laura Müller nach

Von: Volker Reinert

Das Festival „Schlager unter Palmen 2024“ wurde abgesagt. Der Grund: Die vielen kritischen Meldungen zum geplanten Auftritt von Michael Wendler. Nun äußerte sich auch seine Ehefrau Laura Müller.

Cape Coral - Erneuter Skandal um Michael Wendler (51)! Das Festival „Schlager unter Palmen 2024“ wurde nach der scharfen Kritik gegen den „Sie liebt den DJ“-Sänger abgesagt. Eigentlich sollte Wendlers Auftritt bei der Konzertreihe sein musikalisches Comeback werden. Doch mehrere Künstler distanzierten sich von dem Festival nach der Bekanntgabe von Michael Wendlers Engagement. Nachdem sich der in die USA ausgewanderte Sänger bereits zu Wort gemeldet hatte, legte nun seine Ehefrau Laura Müller (23) in ihrem neuen Podcast „Die Wendlers“ nach.

Schlagerstar Ross Antony (49) sollte beim Schlager-Festival, das 2024 auf der griechischen Insel Kreta stattfinden sollte, auftreten. Der ehemalige Bandkollege von Giovanni Zarrella (45) teilte seinen Fans am Donnerstag (10. August) auf Instagram mit, dass er seinen Auftritt wegen Michael Wendler abgesagt habe: „Als ich den Auftritt zusagte, war keine Rede von einem Auftritt von Michael Wendler. Natürlich möchte ich mich zu 100 Prozent von Michael Wendler und seinen Aussagen distanzieren. Dazu gehört auch, dass ich nicht auf der gleichen Veranstaltung wie er auftreten möchte. Daher habe ich heute meinen Auftritt schweren Herzens für ‚Schlager unter Palmen 2024‘ abgesagt.“

Kurz nachdem Antony seine Absage öffentlich gemacht hatte, sagte Veranstalter René Ulbrich (45) das Festival komplett ab. Auf Instagram begründete er dies mit den vielen „Hetz- und Hassnachrichten“, die er bekommen habe. Kurz darauf meldete sich auch Michael Wendler auf seinem Telegram-Kanal zu Wort: „Es klingt schon so ein bisschen nach Kindergarten-Niveau, so nach dem Motto – mit dem Michael spiele ich nicht, ekelhaft finde ich das.“ Nun äußerte sich auch Laura Müller zu der Aufruhr um ihren Ehemann.

Michael Wendler: Der Absturz eines Schlagerstars

Lange zählte Michael Wendler zu den größten Namen in der deutschen Schlagerlandschaft und platzierte sich mit Liedern wie „Egal“ und „Was wäre wenn“ regelmäßig in den Charts. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte der gebürtige Nordrhein-Westfale jedoch mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagramaccount gelöscht. Heute betreiben Michael Wendler und Laura Müller einen OnlyFans-Account. Die geplante Show mit RTL2 ist der erste TV-Auftritt des Sängers in mehr als zwei Jahren.

