Beziehungs-Krise bei Michael Wendler und seiner Laura Müller? „Das ist noch ein langer Weg...“

Michael Wendler und Laura Müller sind derzeit in „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Während eines Musikvideo-Drehs meckert Laura. Der Schlager-Star reagiert genervt.

Michael Wendler und Freundin Laura Müller sind seit über einem Jahr ein Paar.

Zurzeit drehen sie für das VOX-Format „Goodbye Deutschland“ in ihrer Wahlheimat Florida.

Michael ist von Lauras Verhalten, während eines Musikvideo-Drehs genervt.

Florida - Seit mehr als einem Jahr sind Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) ein Paar. Auf Social Media, aber auch im Fernsehen kann man das Paar verfolgen. Erst kürzlich begleitete sie ein Kamerateam für das Format „Goodbye Deutschland“ bei einem Musikvideo-Dreh für Michael Wendlers neuen Song.

Laura wehrt sich gegen Michaels Anweisungen: „Mein Englisch ist nicht gut!“

In Michaels neuem Musikvideo soll seine junge Freundin Laura ihre Kurven in Szene setzen. Doch anstatt sich in Schale zu werfen, muss Laura erst einmal die Location klar machen. Michael Wendler stellt sich einen Reifenhändler vor. „Laura, du fährst da jetzt hin und fragst, ob wir drehen dürfen!“, macht er seiner Freundin klar. Die ist wenig begeistert und weigert sich: „Mein Englisch ist nicht gut!“ Doch der Schlager-Star gibt nicht so schnell auf. Eine Frau sein an dieser Stelle besser, dann würde das schon klappen. Auch ohne Englischkenntnisse. „Ich habe den totalen Druck, Englisch zu lernen. Ich meine, wer spricht denn in Deutschland schon Englisch?“, antwortet Laura auf Michaels Tipps. Am Ende hat das Kamerateam für Laura beim Reifenhändler nachgefragt.

Laura Müller spielt im neuen Musikvideo von Michael Wendler mit

Michael ist trotz ihrer Schüchternheit stolz auf sie. „Das war schon eine Herausforderung mit Sicherheit, aber sie hat ja nicht gekniffen. Das ist mir wichtig!“, sagt der Wendler. „Ich versuche sie in die Richtung Selbstständigkeit zu schubsen.“ Für ihn ist die Situation auch eine neue, denn zum ersten Mal spielt seine Freundin Laura Müller in seinem Musikvideo mit. „Bisher hatte ich für sowas immer Models, aber Laura ist ja auch mega hübsch. Natürlich spielt sie da mit!“, sagt der Schlager-Star während der Dreharbeiten. Ihre Rolle: eine knapp bekleidete Automechanikerin, die ihrem Freund bei einer Autopanne hilft.

Ärger im Paradies: Laura Müller meckert - und ihr Freund ist genervt

Doch Lauras Englisch ist nicht das einzige Problem während der Dreharbeiten. Der Songtitel „Einer liebt immer mehr“ sorgt für Ärger bei der 19-Jährigen. „Ich sage immer, dass ich ihn mehr liebe“, sagt Laura. „Ich habe mich ja schließlich für den richtigen Mann aufgehoben!“ Ihr 47-jähriger Freund reagiert genervt: „Laura ist da sehr emotional, die denkt immer, dass jeder Song entweder für sie oder eine andere Person geschrieben ist. Sie fängt dann auch öfter heftig an zu weinen, weil sie denkt, dass jeder dieser Titel genau so passiert ist. Das ist noch ein langer Weg, bis sie da entspannter wird.“

Michael Wendlers Freundin posiert in knappen Hotpants für sein Musikvideo

Nach den kleinen Streitereien räkelt sich Laura dann doch für das Musikvideo ihres Freundes auf einem Motorrad. Dabei trägt sie knappe Hotpants und ein kurzes weißes Spaghettiträger-Top. Der Wendler ist begeistert: „Das ist sehr, sehr geil!“ Nach Lauras anfänglichen Herumgezicke ist Michael Wendler nach dem Dreh zufrieden: „Ich habe nur Lob für Laura. Sie war großartig.“

Rubriklistenbild: © Instagram Laura Müller