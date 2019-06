„Wendler du hast null Anstand“: Shitstorm für Bild - nicht nur er und seine Laura sind darauf zu sehen

Kaum einer polarisiert wie der Schlager-Sänger Michael Wendler. Für seine Beziehung mit der 18-jährigen Laura wird er immer wieder heftig kritisiert. Auch mit seinem neuesten Post brachte er wieder einige gegen sich auf - und das, obwohl eigentlich alles so idyllisch sein sollte.

Florida - Wieder einmal steht das Netz Kopf. Auslöser ist er: Michael Wendler. Seit seine Beziehung zu der knapp 30 Jahre jüngeren Laura öffentlich geworden ist, hagelt es für die beiden Kritik. Das besonders Brisante an der ganzen Situation: Mit ihren 18 Jahren ist die neue Wendler-Freundin gerade mal ein Jahr älter als seine Tochter.

Um zu beweisen, wie harmonisch das alles ist, hat der Schlagersänger nun erstmals ein Foto gepostet, das ihn inmitten seiner Tochter und seiner Freundin zeigt. Doch der Schuss ging nach hinten los. Denn auch dieser Post bringt in erster Linie Kritik, Spott und ganz viel Häme.

Der Wendler mit Freundin und Tochter

„Schönes Wochenende“, kommentiert der Wendler seinen Post. Er wirkt entspannt und gut gelaunt und scheint sich keiner Schuld bewusst.

Seine Fans allerdings sehen das ganz anders: „Dem Vogel ist doch nichts zu peinlich“, wettern sie und finden das Bild „einfach geschmacklos“. „Wendler du hast null Anstand“, werfen sie ihm vor und fordern ihn auf, sein Hirn einzuschalten. Und natürlich ist auch der große Altersunterschied einmal mehr gefundenes Fressen für alle Kritiker: „Sieht so aus, als trägt er seine Freundin in einer Babytrage“, spotten sie.

Wendler-Fans verteidigen ihr Idol

Dennoch wird Michael Wendler von seinen treuen Anhängern auch verteidigt: „Wenn die drei mit der Konstellation zufrieden sind, ist das vollkommen legitim“, finden sie.

Allerdings meinen User auch, die unmoralische Motivation für die Beziehung zu Laura schon erkannt zu haben, denn „so bleibt man im Gespräch“.

Auch die Teilnahme der beiden beim Sommerhaus der Stars denselben Zweck verfolgen.

Michael Wendler feiert Geburtstag

Wahrscheinlich hat der Wendler aber die beiden wichtigsten Frauen - respektive Mädchen - in seinem Leben ausgerechnet jetzt um sich gesammelt, um mit ihnen gemeinsam in seinen Geburtstag zu feiern. Denn der Schlager-Sänger wurde gerade 47 Jahre alt - und lässt selbstverständlich die ganze Internetgemeinde daran teilhaben. So postete er sich gerade mit Champagner und Zigarre in der Hand, seinem Geburtstagsständchen lauschend.

Wer genau für ihn singt, ist nicht zu sehen, da die Kamera nur auf das Geburtstagskind gerichtet bleibt. Allerdings bleibt großes Rätselraten erspart, da man ganz klar und deutlich eine weibliche Stimme „Happy birthday Schaaa-aatz“ singen hört.

Video: Dschungelcamp-Star über Wendler-Liebe: "Wenn man älter wird, hat man lieber jemand jüngeres"

Böse Worte über Wendler-Laura

Dass man den Wendler allerdings einmal ohne seine Laura zu sehen bekommt, finden die Fans ganz angenehm. „Ohne Laura ist der Wendler gar nicht so doof. Ich frage mich gerade, wie er jeden Tag ihre Stimme und den Stuss, den sich von sich gibt, ertragen kann.“ Und auf die Zyniker ist auch weiterhin Verlass: So wird der Wendler auch zu seinem Geburtstag zwar von einigen Glückwünschen, aber auch zahlreichen bösen Kommentaren überhäuft. „Was war denn lustiger gestern?“, wollen die User wissen, „Sackhüpfen oder Topfschlagen?“

Aber nach allem dürfte Michael Wendler an solche Worte ja bereits gewohnt sein. Ähnliches dürfte er nämlich auch gehört haben, als er über seine Hochzeitspläne sprach.