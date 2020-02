Wendler gegen Pocher: Sänger erstattet Strafanzeige - Nun mischt sich ein DSDS-Star in den Zoff ein 

Jetzt langt‘s! Michael Wendler und Laura Müller haben genug von Oliver Pocher - und Strafanzeige gegen ihn gestellt. Jetzt gießt ein anderer Promi Öl ins Feuer!

Michael Wendler (47) wurde von seiner Freundin Laura Müller (19) mit einem extravaganten Geschenk überrascht.

(47) wurde von seiner Freundin (19) mit einem extravaganten Geschenk überrascht. Oliver Pocher nutzte das, um die beiden in den sozialen Medien zu verkackeiern.

nutzte das, um die beiden in den sozialen Medien zu verkackeiern. Inzwischen langt‘s dem Promi-Paar: Es hat Strafanzeige gegen den Comedian gestellt.

Update vom 4. Februar 2020: Der Streit zwischen Comedian Oliver Pocher und Schlagerstar Michael Wendler geht in die nächste Runde. Nachdem Oliver Pocher in den vergangenen Tagen immer wieder mit Videos und kuriosen Umfragen in den Sozialen Medien gegen den Schlagersänger schoss, folgen nun auch zahlreiche Nachahmer seiner Wendler-Parodien - einer von ihnen fiel bereits vor Kurzem mit einer Spitze gegen den Wendler auf.

Pocher gegen Wendler: Comedian startet Hashtag - Jetzt mischt auch ein DSDS-Star im Kleinkrieg mit

Auf Pochers Aufruf startete die #WendlerChallenge in den sozialen Medien, bei der auch Ex-DSDS-Gewinner und diesjähriger Juror der Show Pietro Lombardi ordentlich mitmischte. Der 27-Jährige postete in seine Instagram-Story eine Parodie eines Videos von Michael Wendler, in dem dieser über seine Fans spricht. „Und weißt du, worauf ich am meisten stolz bin? Auf meine geilen Fans, die mich immer unterstützen“, sagt Michael Wendler im Originalvideo. Nun zieht ihn Lombardi mit dem Video durch den Kakao und imitiert den Sänger in seinem „Antwort-Video“ mit gekünstelter Dramatik.

Auch um eine Parodie zum wohl bekanntesten Video von Michael Wendler, in dem ihm seine Freundin Laura Müller vor laufender Kamera ein Auto schenkt, kam Pietro Lombardi allem Anschein nach nicht herum (Ab Minute 1:03 im Intagram-Video). Lombardi hat scheinbar Gefallen an den Wendler-Parodien gefunden zu haben.

Pocher gegen Wendler: DSDS-Juror Lombardi schießt auch während der Sendung gegen den Schlagerstar!

Lombardi erlaubte sich vor einigen Tagen bereits in der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar eine Spitze gegen Michael Wendler. Ein Kandidat der Casting-Show hatte den Song „Sie liebt den DJ“ von Michael Wendler in der Show gesungen, woraufhin Lombardi dem DSDS-Urgestein Dieter Bohlen etwas bestimmtes erzählte.

Der direkte Musikproduzent packte sofort Lombardis „Geheimnis“ aus und meinte zum Kandidaten, „Petro sagt mit gerade, du hättest allen ernstes besser gesungen, als der Wendler selber.“ Auch Lombardi selbst nutzte die Gelegenheit, um gegen den Schlagerstar auszuteilen. „Ich würde nicht sagen, dass er besser singt als du, um ehrlich zu sein“, meinte das Jurymitglied zum Kandidaten. Als dieser den Raum verlassen hatte, holte Lombardi zu einem weiteren Schlag gegen Michael Wendler aus: „Beim Wendler sind halt tausend Chöre drauf, aber der findet sich geil, der findet sich richtig geil.“

Nächste Runde im Streit Wendler gegen Pocher: Comedian reagiert mit Video - „Auf der Flucht“

Update vom 3. Februar 2020: In einem Instagram-Video meldet sich Oliver Pocher nun zu Wort. „Die letzten 24 Stunden waren für mich dramatisch. Ich bin von Michael W. und Laura M. verklagt worden und bin auf der Flucht“, richtet er verzweifelt an seine Follower. Zu sehen ist er mit einer Skibrille und einem Skihelm auf der Piste stehend.

Dass die Flucht nicht ernst gemeint ist, wird spätestens dann klar, als Comedian Martin Klempnow (bekannt durch seine Rolle „Dennis“) auftaucht und Oliver Pocher fragt, ob sie sich später im Wellnessbereich im Hotel in Kitzbühel sehen würden. Damit ist sein Versteck wohl aufgeflogen und man kann nur hoffen, dass der Wendler und seine Laura die Story von Oliver Pocher nicht schauen - nicht, dass sie den Aufenthaltsort von Oliver Pocher herausfinden und er erneut flüchten muss.

Streit eskaliert! Wendler und Laura greifen gegen Pocher zu krassem Mittel - der schlägt zurück

Update vom 2. Februar 2020: Dem Wendler und seiner Laura Müller reicht‘s! Die beiden haben Strafanzeige gegen Oliver Pocher gestellt. Das geht aus einem Screenshot hervor, den unter anderem der Express zeigt. Er stammt demnach aus der Insta-Story von Michael Wendler und besagt: „Anzeige und Strafverfahren gegen Oliver Pocher. Hiermit wird bekannt gegeben, dass Laura Müller und Michael Wendler Strafanzeige gegen Oliver Pocher gestellt haben! Grund: Urheberrechtsverletzungen & Beleidigung“. Dazu gibt‘s einen Screenshot eines Bild.de-Interviews, in der Pocher über Wendler mit „Er ist die Lachnummer der Nation“ zitiert wird.

Die Instagram-Story mit der Ankündigung ist inzwischen nicht mehr online. Wohl aber die Reaktion des Oliver Pocher darauf. Er postete einen Screenshot mit der Bemerkung „‪BREAKING NEWS!! ‬ ‪Bin sehr gespannt auf die Anklage“. Dazu regte er per Hashtag an, dass sich Wendler die Anwaltskosten mit Boris teilen könne ...

Nach Fremdscham-Video von Laura Müller: Remix veröffentlicht - Fans haben Befürchtung

Update vom 28. Januar 2020: Das Fremdscham-Video von Laura Müller und ihrem Wendler sorgte in den vergangenen Tagen für reichlich Spott im Netz. Aber die User bekommen trotz des unangenehmen Gefühls, das man beim Zuschauen hat, nicht genug von dem Video. Nach der Pocher-Parodie wird der Clip nun in bester Internet-Manier weiter verarbeitet.

Der erste Remix ist entstanden und der macht das ganze nicht weniger unangenehm. Der Remix stammt von dem Musikproduzenten „STARD OVA“, der unter anderem mit Kay One zusammen arbeitete. Viele User feiern den Laura-Song, aber einige haben die Befürchtung, dass sie jetzt als Sängerin anfangen könnte: „Boah nee, dank dir kommt Laura doch noch auf die Idee zu singen. Dann kann sie Michael direkt vertreten auf Malle etc.“

Laura Müller überrascht Wendler mit extravagantem Protz-Geschenk - Pocher spottet

Update vom 24. Januar 2020, 16:09 Uhr: Erst das Geschenk - dann der Spott: Comedian Oliver Pocher hat auf die Nachricht von Laura Müllers ungewöhnlichem Präsent für den Wendler mit einem Video auf Twitter reagiert. In dem Clip bekommt er ebenfalls ein Auto geschenkt. Wie erwartet, nimmt das Szenario allerdings eine humorige Wendung...

Mein Schatziiiiii hat mir spontan vor der Kamera von ihrem ersten Geld ein Auto geschenkt!!!

(Schatzi schenk mir ein Auto) @AmiraAly01 pic.twitter.com/T7XdyV6z4f — Oliver Pocher (@oliverpocher) 24. Januar 2020

Laura Müller überrascht Wendler mit extravagantem Protz-Geschenk

Erstmeldung vom 24.01.2020, 07:53 Uhr:

München - Dem Partner mit einer kleinen Überraschung oder Geste ein Lächeln ins Gesicht zaubern - das ist vielen Liebenden ein Anliegen. Von einer netten kleinen Aufmerksamkeit ist das Geschenk, das Laura Müller (19) ihrem Freund Michael Wendler (47) machte, jedoch weit entfernt: Sie schenkte ihm ein Auto!

Laura Müller überrascht ihren Wendler mit extravaganten Protz-Geschenk - „Das ist dein Wagen“

Bei ihrem Geschenk handelte es sich um einen riesigen Pick-Up-Truck - offenbar stand der Schlitten schon länger auf Michael Wendlers Wunschliste.

In ihrer Insta-Story nimmt Laura ihre Follower mit, als es an die Geschenkübergabe geht. „Ich bin so aufgeregt“, sagt sie, „seit einigen Wochen plane ich eine Überraschung für Michael.“ Mit einem Vorwand lockt sie den Wendler auf die Straße - angeblich sei der Briefkasten der beiden umgefahren worden.

+ Schlüsselübergabe für Michael Wendler von Freundin Laura. © Screenshot Instagram/Laura Müller

Als er den riesigen, glänzend schwarzen Pick-Up in der Auffahrt entdeckt, kann es Michael Wendler gar nicht glauben. „Das ist dein Wagen“, verkündet die 19-Jährige ihm schließlich.

Laura Müller überrascht ihren Wendler mit extravaganten Geschenk - so reagiert ihr Freund

Was folgt, ist eine Aneinanderreihung von zahlreichen Kosenamen - mit zahlreichen „Schatzi“- und „Baby“-Ausrufen drückt Wendler seine Freude aus.

Doch wie kann sich Laura einen solchen Luxus-Schlitten überhaupt leisten? Schließlich ist sie erst 19 und hat zudem die Schule abgebrochen.

+ Der Luxus-Schlitten für Michael Wendler. © Screenshot Instagram/Laura Müller

Laura Müller überrascht ihren Wendler mit Luxus-Geschenk - Zahlreiche Deals an Land gezogen

In ihrem jungen Alter konnte die Wendler-Freundin jedoch schon einige Deals an Land ziehen: Von ihrer Teilnahme bei „Let‘s Dance“ bis hin zu ihrem kürzlichen Playboy-Shooting. Auch mit ihrem Instagram-Account sollte Laura einiges verdienen: Mit über 330.000 Followern und zahlreichen Werbedeals scheint da ein Auto für den Liebsten rauszuspringen ...

Finanziell weniger gut sieht es dagegen für die Wendler-Ex Claudia Norberg aus. Im Dschungelcamp machte Norberg kürzlich ein trauriges Geständnis.

Ob man Laura auch bald in Schmuddelfilmen sieht? Nach ihrem Playboy-Shooting bekam die Wendler-Freundin ein heikles Angebot.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Henning Kaiser